很多人不理解，为什么有些人有智齿，有些人就没有呢？现代医学一般认为智齿是人类进化的残余物。

由于智齿生长在牙槽骨末端，现代人类的牙槽骨由于进食越来越精细化而在长度、宽度、强度上不同程度的退化，从而导致其无法提供足够的供智齿萌出的空间，这样智齿在萌出时往往会因为空间不足而造成异位萌出、阻生；此外智齿本身的退化也会导致萌出数目不足，不对称萌出等。

这些萌出的异常加上清洁防治的困难通常会在临床表现为智齿冠周炎、智齿或者临近牙齿的龋齿、牙周炎、牙髓炎等疾病，引发剧烈疼痛。因此建议对于萌出异常或者不对称萌出的智齿及早进行预防性拔除。

医生建议对于垂直阻生、近中倾斜、水平阻生、远中倾斜生长的四类阻生齿应及早拔除。阻生齿拔掉的难度一般比普通牙齿要大，应选择正规、专业的口腔医院进行拔除，且拔牙后24小时内不要刷牙漱口，24小时后可用凉水漱口，早晚刷牙，保持伤口清洁，刷牙时注意保护伤口。拔牙2小时后可以吃东西、喝水，饮食需清淡、温软，一周以内忌烟酒，不能吃辛辣刺激、过热、过硬的食物，同时要保证足够营养，适当多吃肉、蛋、奶等富含蛋白的食物。