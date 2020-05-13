国家卫健委：重排查补短板 疫情防控做好常态化管理

人民网北京5月13日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，全国疫情阻击战也取得重大战略成果，疫情防控工作已经从应急状态进入到常态化防控状态。就如何做好常态化防控工作，国务院联防联控机制印发《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》，提出五方面20条具有针对性、可操作性的常态化防控工作措施。

贺青华介绍，一是预防为主，做好个人防护常态化。戴口罩、勤洗手、常通风、一米线、公筷制、少聚餐，这些良好的卫生习惯和健康的行为方式不仅能够防控新冠肺炎，也能够防控其他传染病，是很好的措施，希望这些良好的习惯变成我们生活的常态，做自己健康的第一责任人。

二是专群结合，以专为主，做好专业机构防控工作常态化。贺青华介绍，这是要将及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的基本方略贯穿到专业机构的日常工作中，变成专业人员的自觉行动，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，及时发现传染源，阻断传播途径。如何及时发现传染源？贺青华表示，这对医疗卫生机构、疾病预防控制机构这些专业机构的核酸检测能力提出要求。病毒看不见、摸不着，必须要有检测能力。目前有1300多个县没有发生过疫情。对此，我们一定要准备，宁可备而不用，不可束手无策。要科学的划定防控区域的最小单元，果断采取精准围堵，实现对散发病例或聚集性疫情发现一起扑灭一起。

三是突出重点，做好重点场所、重点人群防控工作常态化。贺青华表示，在落实防控措施的前提下，全面开放商场、超市、宾馆、餐馆等生活场所，分类有序地开放其他公共娱乐场所。医疗机构、学校、养老机构、监管场所等重点机构要根据机构特点认真进行排查，补齐短板，确保防控措施落实到位，对老年人、儿童等重点人群加强个人防护指导，降低受疫情影响的风险。

四是强化科技支撑，提升常态化防控工作科技含量。贺青华指出，对此一方面要推进疫苗、药物的科技攻关，推进快速检测试剂和设备研发，强化医疗机构、疾控机构、海关检疫机构和第三方社会检测机构能力建设，加快推进重点人群应检尽检和其他人群愿检尽检。另一方面要发挥大数据的作用，落实健康码互通互认，推进人员有序流动。

五是落实四方责任，使防控工作全面常态化。即全面落实地方党委政府的属地责任、系统部门的主管部门、企业事业单位的主体责任、家庭个人的自我防护责任，形成防控合力，促进防控工作的全面常态化。