国家卫健委：在全国开展新冠病毒核酸检测线上培训 目前已培训36万人

人民网北京6月24日电 （李轶群）24日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍核酸检测有关情况以及端午假期公众健康提示，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华介绍，为加快提升各地检测能力，规范核酸检测流程，自6月15日开始，在全国范围内开展新冠病毒核酸检测线上培训。截止到24日中午，核酸检测培训方面已经累计培训了36万人。

贺青华表示，培训是依托国家卫生健康委能力建设和继续教育中心网上培训平台开展，由中国疾控中心和国家卫生健康委临床检验中心等机构共同制定培训教材，作为国家继续教育推广项目，完成培训后由各省授予相应学分，截止到今天中午核酸检测培训方面已经累计培训了36万人。他说，线上培训完了以后还有线下培训，要实际操作，线下培训要求各省成立以援汉、援鄂实验室核酸检测队为主的现场指导组，以实践为重点开展手把手的实操训练，有利于从根本上切实提升各地的检测检验能力。

针对国家卫健委6月份发布的《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》，贺青华强调三点。

一是对“应检尽检”的8类人群和其他人群的“愿检尽检”，《实施意见》明确规定各地可以根据疫情防控工作的需要和各地的检测能力，确定并动态调整检测的策略和人群范围。8类人群的核酸检测各地一定要根据疫情防控需要和检测能力进行动态调整。

二是各地可以根据本地疫情防控的实际，确定和动态调整优先检测的人群。大家可能已经关注到了，昨天下午北京市政府的发布会上，关于核酸检测，北京所采取的措施是结合了北京疫情防控工作的实际，按照突出重点、分类组织进行的，一定要突出重点，要分步实施。

三是要加强组织领导、夯实责任，全面加强实验室能力建设，包括实验室的硬件建设和人员培训的软件建设，加强县级以上疾病预防控制机构、二级以上医院、专科医院、妇幼保健院、海关、陆路边境口岸的实验室建设，特别是医疗资源相对缺乏、检测能力相对比较薄弱、疫情防控压力大的口岸城市。还有对尚没有发生疫情的城市的检测检验能力要求是宁可备而不用，不可措手不及。