国家卫健委：聚集性疫情风险不容忽视 坚决防止疫情新燃点

人民网北京5月13日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情常态化防控工作情况举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立通报疫情情况并表示，目前国内疫情形势总体稳定，散发病例引起聚集性疫情风险不容忽视，要落实常态化防控措施，坚决防止疫情新燃点。

宋树立介绍，5月12日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例7例，其中6例为吉林本土病例，1例为境外输入上海病例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为吉林本土病例。当日新增治愈出院病例18例，解除医学观察的密切接触者455人。

境外输入情况：现有确诊病例64例，其中重症病例3例；现有疑似病例3例。累计确诊病例1692例，累计治愈出院病例1628例，无死亡病例。

截至5月12日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例104例，其中重症病例10例；累计治愈出院病例78189例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82926例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者737901人，尚在医学观察的密切接触者5317人。

新增无症状感染者8例，其中境外输入1例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察18例，其中来自境外输入2例；尚在医学观察无症状感染者750例，其中境外输入37例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1532例。其中，香港特别行政区1047例，澳门特别行政区45例，台湾地区440例。

宋树立表示，5月12日，新增本土确诊病例6例，均与此前聚集性疫情相关。目前国内疫情形势总体稳定，散发病例引起聚集性疫情风险不容忽视。要绷紧疫情防控这根弦，落实常态化防控措施，坚持外防输入、内防反弹，坚决防止疫情新燃点。