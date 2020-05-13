个别社区防控松懈 卫健部门“强提示”

5月12日，北京市第105场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从会上获悉，截至11日，北京已连续26天实现本地和境外输入病例“双零”增长。北京市卫生健康委党委书记、主任雷海潮提到，目前本市个别单位小区测体温、验证健康码有松懈迹象，这些措施应当长期坚持。市委宣传部副部长徐和建也强调，要坚持不懈抓好社区防控，继续落实好出入证、测温、验码、登记4个环节工作。

即使全市在院人数清零

疫情防控也不能有丝毫松懈

截至5月11日，北京仍有在院治疗新冠肺炎患者13名。如果在院治疗人数清零，是否意味着新冠肺炎疫情防控工作可以告一段落？对此，市卫健委主任雷海潮表示，即使在院人数清零，疫情防控也不能松懈。

雷海潮介绍，从1月北京发现新冠肺炎病例开始，到目前一共有593例确诊病例，其中既有本地病例，也有输入病例。雷海潮表示，在各方努力下，住院病人的治疗和护理工作取得了积极成效和进展，在院病人数量不断减少，现有的13例患者都集中在北京地坛医院进行治疗。根据目前每天有2到3名患者治愈出院的速度，患者清零指日可待。

不过雷海潮也强调，北京不会因为追求早日清零就降低治疗标准，“我们希望早日看到清零的结果，但同时我们也重视治疗的质量，不会过分地为了追求早日清零就降低医疗照护和治疗方面的标准。我们仍然按照国家诊疗规范第7版的要求，来严把治疗的质量和出院的标准。”

雷海潮表示，即使新冠肺炎病例在院数量能够清零，还有一些风险、隐患和挑战仍然影响着北京疫情防控，所以疫情防控还不能松懈，更不能产生麻痹思想。

个别单位小区出现松懈迹象

测体温等措施应长期坚持

雷海潮分析，从全球形势来看，现在疫情仍然处在扩散蔓延阶段，欧洲和北美病例总数仍然在增长，拉美国家、非洲国家病例数也在持续增长。北京是一个开放的城市，也是一个国际化程度比较高的城市，对内、对外联系都非常紧密。在这样一个开放的系统当中，传染病疫情的防控难度相当大，北京仍面临境外病例输入压力。

此外，国内疫情形势在五一小长假后也出现了一些新情况，例如东北三省以及内蒙古出现境外输入病例，湖北武汉也有新的病例出现。雷海潮表示，在这样的情况下，首都的疫情防控更不能够松懈，“特别是马上要迎来全国两会，这对于首都的疫情防控工作要求更高，措施应该更严密，大家要把保持戒备和警惕的状态调整到最佳，要保持原来在一级响应状态下形成的好的机制、工作节奏和惯性。”

雷海潮表示，首都市民卫生健康公约已发布，其中提倡要常通风、勤洗手、不扎堆、少聚会等，这些都是非常必要的。另外，戴好口罩、做好个人防护也是阻断疫情非常重要的一环。 雷海潮指出，这段时间有个别小区和单位在人员进出时，对于测体温、验证健康宝绿码通行等防疫措施有松懈的迹象，而这些都应该长期坚持，“这对于我们每一个人、每一个单位、每一个社区，乃至于对我们这个城市，都是非常好的保护机制。”

闭环管理有序推进复学复课

坚持不懈抓好社区防控

在昨天的发布会上，北京市委宣传部副部长徐和建介绍，根据北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第61次会议，境外疫情暴发态势仍在持续，国内有些地区疫情出现反复，外防输入、内防反弹的风险依然严峻。要时刻保持清醒头脑，不能有丝毫松懈，落实“四方责任”，坚持“三防”“四早”“九严格”，持续深入找隐患、查风险、补漏洞，更加精准有效落实好各项常态化防控措施，巩固来之不易的防控成果，全力以赴做好全国“两会”服务保障各项工作。

徐和建提到，要从首都北京的重要地位出发，以首善标准持续做好疫情防控形势的研判和评估，坚定不移做好精准防控、常态防控，及时动态掌握中高风险地区变化。坚持关口前移，加强入境和中高风险地区进京人员管理。继续做好在院患者的救治，争取早日康复。要落实各区属地责任和学校主体责任，坚持“一校一案”，以班级为单元，实现闭环管理，有序推进复学复课。

他还强调，要坚持不懈抓好社区防控。继续落实好出入证、测温、验码、登记4个环节工作。持续推进复工复产。酒吧、室内儿童游乐场、健身房等场所要严格落实测温、验码、限流和通风消毒等措施。做好物资保障工作，支持产业链、供应链防疫需要，帮助企业开拓市场。引导市民做好个人防护，按照指引科学佩戴口罩，加强自我建康管理。(记者 蒋若静 武文娟)