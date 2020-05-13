武汉开展全员核酸筛查“十天大会战”

本报武汉5月12日电（中青报·中青网记者 朱娟娟）今天中午，武汉市硚口区宗关街太平洋社区有居民接到社区通知，5月13日起，将对辖区居民进行为期10天的全民免费核酸检测工作。

武汉市市长专线工作人员告诉中青报·中青网记者，《关于开展全市新冠病毒核酸筛查的紧急通知》（以下简称《通知》）已下发。武汉将开展全员核酸筛查“十天大会战”，通知由武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部涉疫大数据与流行病学调查组下发。

《通知》要求，武汉市各区党委、政府要高度重视全员核酸筛查工作，严格落实主体责任、确保排查所需经费。各区按10天期限，做好本辖区全员核酸筛查计划安排。核酸筛查应突出重点，确保重点人群、重点区域优先覆盖。应将老旧小区、居住密集小区和流动人口集中区域作为排查重点，排查范围应包括辖区常住居民和流动人口。

《通知》还提到，各区制定具体实施方案，需明确本辖区基本情况（人口基数、街道数量、社区数量等），组织方式，时间安排（需具体至街道、社区的采样时间）及其他事项。实施方案需于5月12日中午12时前上报。

上述硚口区太平洋社区居民接到的社区通知显示，此次工作的主要对象，是居住在小区且从未做过核酸检测的常住人口与流动人口；社区与物业协商安排空旷场所，由卫生院派医生到小区里做检测。

根据武汉市卫健委的通报，5月9日、10日，武汉市共新增6例新冠肺炎确诊病例。此前，湖北省连续35天无新增确诊病例。新增的6例病例，均居住在武汉市东西湖区长青街三民小区，其中有两对为夫妻。专家分析，三民小区曾有20例确诊病例，新增病例病因应主要为既往社区感染。

来源：中国青年报