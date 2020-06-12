“珍视明名医护眼大讲堂”助力爱眼日关注普遍眼健康

6月6日是我国第25个全国爱眼日，珍视明第六期名医护眼大讲堂直播间，专程邀请了毕业于温州医科大学眼视光学院，主要从事眼视光临床、教学和科研工作的刘艳医生，为大家在线讲解了关于弱视的防控与防治。

根据《中国眼健康白皮书》显示，我国近视人数已超6亿，全国儿童青少年总体发生率53.6%。而除去近视，弱视也在危害着我国青少年儿童的眼部健康，但是公众对于弱视的了解较为淡薄，有可能会在弱视出现的早期忽略它而导致孩子的视力受到不可逆的损害。

2020年爱眼日，是全球视觉2020行动收官之年，今年聚焦于“关注普遍的眼健康”。视觉2020是1999年由世界卫生组织和国际防盲协会共同发起的在全球消灭可避免盲的行动计划，而中国是最早一批承诺参加该计划的国家之一。该全球性计划最初罗列了5个疾病，白内障、沙眼、儿童盲、河盲、屈光不正与低视力，且2014年时修改将“普遍的眼健康“概念加入计划，旨在让全世界的人都能享受到普遍的眼健康。今年爱眼日，国家卫生健康委员会2020年6月5日例行新闻发布会上发布了《中国眼健康白皮书》，总结介绍了我国在防盲治盲和眼健康工作上的进展和成效。

在珍视明第六期名医护眼大讲堂直播间，刘艳医生科普了弱视的几大分类，即弱视主要分为屈光性弱视、斜视性弱视以及形觉剥夺性弱视三种。三种弱视皆有可能在儿童中发病，所以家长需要重视孩子出现的先兆性症状以做到早发现早治疗。刘艳医生提到一些家长可以提早注意到的弱视出现征兆，例如，孩子的立体视觉不佳、视物时对于物体的对比敏感度下降、单眼远视。刘医生强调，如果经过专业医生诊断后确认孩子患上弱视，则需要遵医嘱配戴眼睛并需要保持健康的用眼习惯，不能寄希望于孩子自行恢复，可能会造成症状加重。同时，针对一些观众提出的弱视治疗的问题，刘医生提醒，弱视是可能复发的眼部疾病，所以巩固治疗、按时复查十分重要。

据了解，珍视明始终奔走于守护国民眼健康一线，在2020年爱眼日前夕，珍视明组织邀请了卫健委及多位国内顶级眼科业内专家举办了“守护心灵之窗”主题爱眼日公益直播交流会。而“珍视明名医护眼大讲堂”也仍会每周与线上观众相约，助力国民眼健康，心明眼亮。