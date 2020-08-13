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“益安宁丸·名医养心大讲堂”再次开讲

2020年08月13日16:15 来源：人民网-人民健康网

8月12日，“益安宁丸·名医养心大讲堂”再次在广东广播电视台演播大厅开讲，并同步在触电新闻、咪兔以及大参林药速达直播平台连线直播。

广东省中医院心内科主任医师陈伯钧在一个半小时的直播中，为广大网友讲解“三伏天与心血管健康”的相关知识，并在线为大家答疑解惑。

冷在三九，热在三伏。如何在三伏天养生？陈伯钧教授结合冠心病和“三高”形成的机理，就如何做好三伏天心血管养护、中西医结合治疗心血管疾病的效果，以及针对冠心病等慢性疾病需要怎样的生活方式等网友关注的话题进行了全方位的讲解。

这场讲座，吸引了近30万网友在线观看。陈伯钧用通俗易懂的话语、形象生动的比喻，一一解答网友们的提问，并提出专业性的建议。

本次“益安宁丸·名医养心大讲堂”由百年港药益安宁丸冠名、大参林医药集团股份有限公司、康朝药业协办，是养心大讲堂在新冠肺炎疫情防控工作进入常态化阶段之后举办的第五场线上直播活动。作为益安宁丸的独家销售总代理企业，康朝药业有限公司始终将守护人民群众生命安全和身体健康作为初心，紧紧围绕群众的需要，在切实满足疫情防控需要的前提下，另辟蹊径，把健康讲座从线下转到线上，通过举办一系列内容丰富、形式多样的健康科普活动，提升群众健康认识，满足人民健康需求。

(责编：乔业琼、孙博洋)


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