专家分享与抗击埃博拉病毒经历：在异国他乡展现中国速度

人民网北京5月12日电 （王国菁）12日，国务院联防联控机制就参加援鄂抗疫和长期从事传染病护理相关工作情况举行发布会。会上，解放军总医院第五医学中心副主任护师、第45届南丁格尔奖章获得者王新华分享曾在西非参加抗击埃博拉病毒时表示，2014年埃博拉病毒在西非暴发，短短几个月就夺去了近万人的生命，防控形势非常严峻。在疫情暴发之初，我们不知道病毒来源，不清楚发病机理，没有防治疫苗药物，一时间一提到埃博拉，几乎是与死亡划等号的。

王新华称，接到援非抗埃的任务的命令时，即使做足了心理准备，但真的要远赴西非面对埃博拉，心里还是很忐忑的。虽然也曾经历过抗击SARS、防控甲流，但埃博拉病毒传染性极强，死亡率极高。第一次就要与它正面交锋，可以说没有任何的经验可以借鉴。而且这一次是在境外执行疫情的任务，前方的情况究竟是什么，如何开展工作，都是未知数，而且根本无法预计。

“位于塞拉利昂首都弗里敦市郊的塞中友好医院，是我国援建的一所综合性医院，我们在这里开展工作，但是它完全不符合劣性传染病收治的要求。”王新华表示，在西非要打的第一仗就是按照传染病医院三区二线的设置要求，把医院进行改造。当时我们协调了大使馆，仅用了一周时间，就完成了埃博拉诊疗中心的改造。在异国他乡，展现了中国速度。

除了抵抗病毒外，王新华称，在西非还面临着高温、高湿的气候。“塞拉利昂一年只有一个季节，就是夏季，当时正值雨季，我们每天都要冒着35度以上的高温，穿脱11件防护用品，每走一步汗水就会顺着身体往下流，工作结束，我们穿着防护靴里都可以把水倒出来，当时大家开玩笑说，每天都可以免费的洗桑拿。就始终保持着一种积极乐观的心态和旺盛的战斗力。”王新华说。

“在西非在我护理过的病人中，有一位女患者给我留下的印象非常深刻。” 王新华分享称，这位叫“艾玛”的患者，丈夫和女儿都死于埃博拉，入医院后拒绝接受治疗，拒绝进食进水，一心求死。我们想要尽最大的力量去帮助她，挽救每一个生命。得知她信奉伊斯兰教，便找来做礼拜的用品，让她在病房做礼拜，寻找心灵的寄托。每次去查房的时候，总会捎上用英文写的祝福卡片“加油，你是最棒的，我们和你在一起”。

王新华讲到，这些给予了“艾玛”莫大的心理安慰和鼓励。经过我们共同努力，她康复了。出院时说，我们是她的天使，给了她第二次生命。在那一刻，我觉得我们付出的再多都是值得的。