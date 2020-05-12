疫情下的护士节：行业平衡发展再关注

编者按

2020年5月12日是第109个“国际护士节”，一场新冠肺炎疫情更为这一节日增添了特殊的纪念意义。本文作者再次呈现了疫情中逆行的女护士事迹，进一步分析了护理行业性别失衡现象产生的原因。刻板的职业性别分工、收入差距和劳动强度过大是导致护理行业中男性缺席的重要原因。在此基础上，作者给出了针对性建议。

新冠疫情席卷全球，无情的病毒穿越种族、肤色、国界、收入，民众纷纷中枪。迎着疫情，却有一支队伍逆行，向危险的战疫前方勇敢冲锋，这就是成千上万的医护工作者。适逢护士节，需要特别致敬抗疫前线的女护士。

抗疫战场上逆行的女护士

谈起治病救人，有一条“三分治疗，七分护理”的俗语，是对医护、病护关系的高度概括和总结。发现和运用这条规律的是护理业的创始人——弗洛伦斯·南丁格尔。1854年～1856年间，欧洲发生克里米亚战争。因医疗管理混乱、护理质量差，伤病员死亡率高达42%。所幸南丁格尔带领护士们奔赴前线，经潜心改善病室条件，加强对病人护理和营养，半年后伤病员死亡率下降到2.2%。1860年，南丁格尔又在伦敦创办第一所正规护士学校，推动护理与教育事业的发展，1910年南丁格尔在睡梦中逝世，国际护士理事会把她的生日5月12日定为“国际护士节”。南丁格尔十分重视护理过程中的心理关怀效应，强调护士应有爱心和献身精神，形容“护士其实就是没有翅膀的天使，是真善美的化身。”本次全球战疫，广大护理工作者特别是女护士再次精准诠释了护理工作勇敢无私、爱心奉献的品质。

国家卫健委发布了一组数据，全国支援湖北医疗队计4.26万人，其中护士2.86万，占三分之二。抗疫征程中，疫情中涌现出许多护士的感人事迹：地坛医院有两个女护士，一个护士有两个孩子，小的才2岁，另一个护士孩子仅11个月，她们负责照看一个9个月新冠病毒感染的患儿，舍小家救大家，舍自我救他人，医院护理主任说，我们院以医治传染病为特色，进入医院就等于递交了请战书，疫情来临我们只能上，决不后退。

各国抗疫战场同样离不开女护士的参与，她们在救死扶伤的同时也付出了沉重代价。目前，西班牙大约有4.5万名医护人员感染了新冠病毒，占该国确诊病例总数的20%。意大利媒体报道，伦巴第大区蒙扎市一家医院重症监护室34岁的女护士自杀身亡，死前她被确诊感染了新冠肺炎。美国密歇根州的利·福特医院也有一位护士，53岁的丽莎·埃沃德，3月底不幸出现新冠肺炎的症状，高烧不退、不断咳嗽，失去了味觉和嗅觉，缺医少药加之她本就患有哮喘，最终逝世，被发现时，家里电视机和灯依然开着……

护理业性别失衡现象依然十分突出

现实生活中，人们习惯把护士节作为一个事实上的女性节日，这不仅是基于南丁格尔的贡献，还因为护士队伍绝大部分由女性构成，时至今日，护理业的性别失衡现象依然十分突出，被公认为女性聚集的行业。美国一项人力资源研究报告提出，现今美国男护士仅占护理工作者的12%，未来20年，护理行业如果不引入更多男性，将无法应对社会需要，从满足需求的角度出发，这个比例应提升到40%。

与护理业性别分布不均衡共存的另一个问题是医护比例不达标。世界卫生组织在2020年4月7号就公布，全球护理人员缺口为590万，强调没有护士、助产士和其他卫生工作者，根本无法赢得抗疫战争的胜利。导致这一问题的原因有很多。

首先是受性别观念的影响。目前，尽管护理行业已经社会化、专业化，但依然带有“主妇职责”的痕迹。传统观念认为，护士的基本功能是病人照料，不需要高能力的男性介入，这种“固化认知”映射到工作场景，让男护士望而却步，他们很多时候不被认为是脑力劳动者，被看重的往往是先天优势，比如病人转运、体位变更等。还有研究显示，男生在报考护理专业时，往往很难获得家人的理解和支持，遭到性别不平等的反向歧视。

其次，收入差距阻碍护理队伍的扩充。这个问题也与性别权力关系结构密切相关。当下，与女性职责和女性集中行业相关的就业者，收入常常相对不足。护理业收入低的问题十分突出。据2017年《中国护士群体发展现状调查报告》显示，我国护士行业收入严重偏低，一线城市的平均工资为6700元左右，二线城市的平均工资为5600元左右；76.5%的护士月收入低于5000元。这种“收入陷阱”，不仅发挥不了价值规律对短板行业的吸引和调节作用，也不利于护理队伍的稳定和专业水平的提升，收入低、队伍不稳定的循环机制很难打破。

最后，工作强度大、压力大、职业安全隐患多阻碍护士行业吸引更多人才。调查显示，我国86.9%的护士每周的工作时间超过40个小时，39%的护士工作时间超过50个小时。《中国护士群体发展现状调查报告》还显示，50%的护士受到过心理创伤，79%的护士工作时曾被利器伤害。面对护患关系紧张，83.3%的护士不能明显感受到病人对护士的尊重；90%的护士不能明显感受到社会大众对护士的尊重。

补足护理行业发展短板

战胜疫情，促进人民群众身心健康，需要尽快补足护理行业的短板。

首先，转变观念，鼓励更多的人才加入护理队伍。来自护理家庭的男生在选择护理专业时，往往得到更多的认同和支持。

其次，尽最大努力提高护理工作者收入。目前，很多国家的护士收入已经高于平均水平，为缩小护理行业的性别鸿沟，一些国家男护士的收入甚至高于女护士，尽管依然性别不公正，但对改变护理行业的女性化也多少发挥了价值杠杆的作用。希望在提高护理人员收入时，能更好地实现性别公平的原则。

最后，关心医护人员工作、生活和心理需求，运用好法律、经济政策，确保工作环境安全。在人类面临老龄化挑战和各种病毒潜在袭击的今天，需要进一步加强机制建设，加大投资力度，以打造坚固的人类健康防护大堤。更要充分认识和承认医护人员的价值。（全国妇联妇女研究所研究员 丁娟）