健康时评：关爱护士群体 不仅仅在今天

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5·12国际护士节：守护生命之灯 抒写战“疫”青春

又逢5·12国际护士节，和往常相同的是，全世界的白衣天使们，在这一天仍然坚守在工作岗位上；与以往不同的是，此时此刻，他们中的很多人，正在与新冠病毒这个危险的“对手”奋战。

若将医院比作生命之树，护士就是枝头上那一片片小小的绿叶，不怕艰难困苦、不畏感染风险，从事着平凡琐碎而繁忙的工作。坚守这一切的动力，皆是缘于当他们被前辈戴上象征圣洁的护士帽，接过象征“燃烧自己、照亮他人”的蜡烛之时，就始终铭记和遵循的“丰碑无语行胜于言”的永恒信条。

在应对新冠肺炎的战“疫”中，他们身穿飘然白衣、头戴别致燕帽，掩藏起自己的恐惧与悲痛，忙碌于每间病房之中，穿梭在每位患者身边。一声声关切的问候、一双双关注的眼神，如同一片片灵丹妙药，为每一个充满渴望的灵魂，再次点亮生命的希望之光。

然而，护士这样一个承担救死扶伤重任、传递爱岗敬业真谛、彰显责任担当的神圣职业，当前却面临着人才短缺的问题。上个月，世卫组织发布《2020全球护理状况报告》指出，全球目前存在590万护士的巨大缺口。对此，世卫组织发出紧急呼吁，鼓励各国多培养专业的医护人才，增加相关专业的资金投入，提升护士的领导力与社会地位，改善从业者工作环境，保护他们的健康与安全。因此，我们应该更加珍惜和关爱护士这一宝贵的职业和群体。

关爱护士，与当前全球的“战”疫形势紧密相关。从护理工作量看，在各国“战”疫一线，护士都是中坚力量。仅以我国为例，在各地区的援鄂医疗队中，有70%为护理人员。

关注护士，在2019年召开的第72届世界卫生大会上，世卫组织将2020年指定为“国际护士和助产士年”。从世界角度看，已经将护理事业摆在了突出位置，足以说明提出这一主题的重要性和必要性。

关心护士，既是响应世卫组织的紧急呼吁，也应是各国卫生健康事业的一项长期战略。通过此次全球“战”疫，看清护士行业现状，迅速培养人才，改变从业环境，从根本上解决人才缺口这一国际共同难题，迈过人口加速老龄化导致的护理供给日显匮乏、护理资源分配不均、技术水平参差不齐等行业发展难关。

关怀护士，不只是在护士节当天对他们表彰，而是要在日常真心尊重他们的工作，体谅他们的付出，不要让他们在流汗之后，还流血流泪。要时刻自醒，在国家重大疫情面前，正是他们，用责任兑付信任、用生命托举使命，搭建起了民众与病毒之间的牢固“防火墙”。

南丁格尔说过，“护士其实是没有翅膀的天使，是真善美的化身。”在第109个护士节来临之际，让我们向白衣天使们致敬。在道一句节日快乐的同时，也愿天下所有护士们，能够为自己武装更加过硬的专业知识，在战“疫”的同时保护好自己。带着白衣天使的梦，带着医者仁心的初衷，去诠释好护士这个伟大而神圣的称谓。