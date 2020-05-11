社区卫生服务中心：疫情期负责预警分诊、对密切接触者居家医学观察、健康教育工作

人民网北京5月11日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就北京市疫情防控管理举行发布会，会上，北京市西城区德胜社区卫生服务中心主任韩琤琤表示，疫情期间，北京市基层社区卫生机构具体的防控工作任务包括预警分诊、对密切接触者进行居家医学观察、健康教育。

首先，第一项任务是预警分诊，通过初筛方式及时甄别疑似病例，由120专车将患者转诊到大医院的发热门诊。医务人员在排查过程中要认真细致，无论周六、周日、节假日或夜间24小时都不间断，守好社区卫生服务中心的大门，确保患者就医安全，确保医务人员零感染。

其次，第二项任务是对密切接触者进行居家医学观察。主要通过电话方式，每天两次、连续14天通过电话和密切接触者进行沟通交流。在交流沟通过程中了解其症状、体征及健康、心理方面的问题，并对其进行健康教育指导，密切接触者封闭期内，所有健康问题均由社区卫生服务机构承担并给予人文关怀。

“14天的封闭式管理中，密切接触者所有健康方面的问题均由家庭医生团队负责承担。”韩琤琤说，若其14天中出现发热、呼吸道症状，家庭医生需负责联系120转诊；若其没有降压药、降糖药、降脂药等基础慢病用药，家庭医生负责送药；假如出现心理方面问题，家庭医生负责心理疏导；如果14天内一切健康，家庭医生要出具解除医学观察证明。

最后，第三项任务是健康教育。按照属地划分，北京市西城区德胜社区机构辖区共有12万人口，包括科研院所、企事业单位、小学、中学、幼儿园和社区居民等。疫情期间不能聚集，机构号召全体党员、团员、中层干部带头录制21个短视频，涉及百姓最关切的方方面面内容，并产生较好健康教育效果。

“此外，初三、高三学生复课，企事业、科研院所复工复产，所有机构疫情防控方面的指导工作也由社区卫生服务机构承担。”韩琤琤说。