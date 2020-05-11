北京卫健委：北京防控面临境内外两方面压力 须臾不能松懈麻痹

人民网北京5月11日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京市卫生健康委党委书记、主任雷海潮表示，北京既是祖国的首都，也是全国的政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心。在疫情防控方面，因为北京不仅与全国各地联系紧密，而且与世界其他国家联系也非常频繁，所以面临的压力包括了境内和境外两方面，非常广泛。须臾不能松懈和麻痹大意，必须要掌控好各方面力量，面对各方面可能的风险，将疫情防控工作抓细抓实。

雷海潮介绍，从1月19日至今，可将北京疫情的发展过程分为四个阶段。分别是第一阶段（1月19日—31日），是北京病例输入的一个过程，主要来自湖北和武汉方向输入的病例；第二阶段（2月1日—28日），输入病例和北京本地传播并存；第三阶段（2月29日至3月30日），主要是境外的输入，因为在2月29日，北京出现了第一例境外输入病例，所以疫情防控方面的矛盾从主要的制止和预防北京本地病例和其他省市的输入病例，转向到防控境外的输入病例；第四个阶段（从3月31日以后到现在），期间境外输入病例逐步减少，防控工作进入到外防输入、内防反弹的阶段。

在谈及北京疫情防控的具体情况时，雷海潮也分为四点进行了详细总结。

首先，北京的病例主要以输入性病例为主。“到现在，北京发现和报告了593例新冠肺炎病例，其中输入性病例占377例，占总病例数的64%。其中国内输入到北京的输入性病例为199例，境外输入到北京的病例达174例。”雷海潮表示，回顾这几个月的疫情防控，北京是在全国中相对较早发现境内和境外输入病例并报告的城市。这一方面说明北京与全国其他城市，与世界其他国家和地区联系比较紧密，同时也表明，北京医疗卫生系统、卫生专业技术人员发现疫情的敏感性较高，能够在第一时间捕捉到疫情的蛛丝马迹，并且进行诊断、进行报告。

“我们在疫情防控初期，有104所发热门诊分布在二三级医院，他们起到了非常好的‘探头’和‘预警机’的作用。从前期到后期，很多病例都是发热门诊发现的，这样就可以实现早发现、早报告、早隔离、早治疗，也为疫情防控，特别是后期提高治愈率、控制病亡率创造了良好条件。”雷海潮介绍，北京还于1月中旬组建了新冠肺炎医疗救治专家组，在2月中旬成立重症救治专家组。同时，像佑安医院、解放军总医院第五医学中心，也都为救治重症病例作出积极努力，取得不错效果。

雷海潮在回顾疫情防控过程时说：“北京在早期能够迅速发现并诊断，是因为在1月中旬，全市17所疾病预防控制中心就已具备核酸检测能力，而且较早的鼓励三级医院要率先探索并开展核酸检测服务项目，到2月初已经有一些三级甲等医院具备了核酸检测能力，对于早期快诊快检起到了推动作用。”

其次，北京的病例前后持续时间较长。雷海潮介绍：“从1月19日出现病例，到4月15日，算终止了连续出现病例的状况；从4月15日到现在的25天时间，战役整体时间拉的较长，目前仍有16例患者集中在地坛医院进行救治，这其中很多是3、4月份境外输入到北京的病例。总的来看，北京的病例前期是输入型病例和本地病例，后期是境外输入病例，是经受了两个轮次的不同疫情防控阶段转化。”

再次，北京的病例中老年人较多，基础性疾病也较多。“北京593例确诊病例中，60岁以上的占118例，这些病例平均年龄为70岁，并且大部分患者都伴有高血压糖尿病，心脑血管甚至恶性肿瘤等基础疾病。前期，北京的新冠肺炎平均住院日大概为十几天，但到后期，平均住院日已达25天，这与收治病例的年龄和基础疾病较多都有很大关系。”雷海潮说。

最后，北京做好了联防联控。雷海潮介绍：“从1月24日起，北京启动了突发公共卫生事件的一级响应机制，一直持续到4月29日。4月30日，从一级调为二级，市里也成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组。在推进属地化的协调联动方面，北京也进行大量探索，特别是发挥党建引领、街乡吹哨、部门报到的工作机制。各小区能够做到细致管理，与大量志愿者、干部、群众下沉到社区自愿参与疫情防控是分不开的。”

此外，雷海潮还表示：“我们于2月下旬开始，针对输入病例比较多的情况，成立了首都严格进京管理联防联控工作机制，这一机制有包括铁路、民航、移民局、海关等在内的很多中央部门共同参与，大家都为首都防控贡献了积极力量。”

他还提出，北京在做好疫情防控的同时，也心系武汉和湖北，将支援工作为己任，按照国家要求派遣数支医疗队对武汉进行援助。“可以说，北京一流的专家、一流的护理工作者、一流的社区工作者都到武汉贡献了才智，倾洒了心血。目前，仍有几名专家在参与全国各地的疫情防控工作，这也都是首都的职责所在。”雷海潮说。