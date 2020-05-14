北京：不会为追求“清零”降低标准

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫生健康委主任雷海潮表示，最近一段时间，北京每天都有两到三名患者治愈出院。目前，全市在院治疗患者只有13名，患者“清零”的日子“不会太远”。但即使“清零”，疫情防控仍然不能松懈，更不能产生麻痹思想。

雷海潮说，大家都希望早日看到“清零”的结果，卫生健康部门不会为了追求早日“清零”而降低医疗照护和治疗标准。即使“清零”，考虑到北京市对内对外联系紧密，疫情防控难度依然很大。从全球形势看，当前，欧洲和北美疫情“双中心”病例数量依然在增长，拉丁美洲、非洲的确诊病例数量也在持续增长。从国内形势看，“五一”假期之后国内有些省份再度出现聚集性疫情，内防反弹压力很大。从本市的情况看，北京市公共卫生事件响应级别从一级调至二级尚不到两周，首批返校的学生实际在校时间也不到两周，“五一”假期进出北京的人口流量超过600万人，这些不确定因素会给疫情防控带来哪些阶段性影响，仍需进行观察评判。正因为如此，北京在院患者数量即使“清零”，疫情防控也不能松懈，更不能产生麻痹思想。（记者 贾晓宏）