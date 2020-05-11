国家卫健委：现有重症病例首次降至10例以下

人民网北京5月11日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就北京市疫情防控管理举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报疫情情况并表示，5月10日新增确诊病例17例，其中10例为本土病例，要查明感染源和传播路径，做好追踪管理、隔离治疗和医学观察，切断传播链。

米锋介绍，5月10日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例17例，其中10例为本土病例，分别为湖北5例，吉林3例，辽宁1例，黑龙江1例；7例为境外输入内蒙古病例；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者678人，重症病例减少4例。

境外输入情况：现有确诊病例99例，其中重症病例3例；现有疑似病例3例。累计确诊病例1690例，累计治愈出院病例1591例，无死亡病例。

截至5月10日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例141例，其中重症病例9例；累计治愈出院病例78144例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82918例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者737127人，尚在医学观察的密切接触者5501人。

新增无症状感染者12例；当日转为确诊病例6例；当日解除医学观察20例，其中来自境外输入4例；尚在医学观察无症状感染者780例，其中境外输入44例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1532例。其中，香港特别行政区1047例，澳门特别行政区45例，台湾地区440例。

米锋表示，5月10日，全国连续26天无新增死亡病例，现有重症病例首次降至10例以下，境外输入现有确诊病例降至100例以下。

“最近14天，7个省份报告了新增本土确诊病例，本土聚集性疫情相关病例继续增加。”米锋说，要查明感染源和传播路径，做好追踪管理、隔离治疗和医学观察，切断传播链。