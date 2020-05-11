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国家卫健委：复课后应筛查学生视力

2020年05月11日11:15 来源：北京日报

昨天，国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委相关负责人表示，这次特殊的假期中，孩子们居家时间多，视力水平预计会受到影响，复课后应对学生进行视力监测和屈光筛查。

国家卫生健康委疾控局监察专员王斌说，近日，国家卫健委发布 《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引（更新版）》，应增加孩子们的户外活动，以预防近视。王斌表示，孩子们户外活动时尽可能减少和他人近距离接触，避免扎堆；应在大人陪伴下活动，并注意卫生尤其是手部卫生；户外运动时不要随地吐痰，打喷嚏、咳嗽时要注意用纸巾、肘部掩住口鼻；运动回家以后要及时脱去外套、清洗双手。

北京同仁医院眼科主任魏文斌建议，居家学习，上网课时，选择视频工具应坚持“宁大勿小”，选择顺序依次为投影、电视、电脑、平板电脑、手机；使用电子产品遵循“20-20-20”口诀，看屏幕20分钟以后，要抬头远眺20英尺（6米外）20秒以上。环境光线要适宜，晚上使用电子产品时，需要开灯并且将屏幕的亮度调暗到30%，可以设置绿色背景的屏保壁纸，以缓解眼疲劳。

魏文斌表示，学龄前儿童应尽量减少电子产品的使用，看动画片的时间每次不宜超过15分钟，每天累计不能超过1小时。成年人工作期间长时间观看电子屏幕，眨眼次数也会减少，容易造成干眼症，可在医生指导下选择适当的缓解疲劳和人工泪液等眼药水；并建议连续工作半小时到一小时以后休息10分钟，眺望远方或者眨眼放松，也可在电脑旁养一盆绿植，工作间隙看看绿色。

王斌说，目前，越来越多学校正在准备复课。复课前，鼓励家长带着孩子到正规的医疗机构检查视力，提倡具备条件的学校复课后对学生视力监测和屈光筛查开展工作。复课后，孩子们要做到“户外120分钟”的原则，最好每天保证2小时以上的户外活动时间。已经近视的孩子，应该进行更长时间户外活动。复课后，学校的体育课和30分钟的大课间，应该保证孩子们能够在户外活动，并确保错时、错峰，增加学生体育活动的距离。（记者 任敏 刘欢）

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新增确诊14例 本土聚集性疫情再次发生

昨天，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，5月9日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例（吉林11例），为3月11日以来最高，本土再次发生聚集性疫情。

最新疫情数据显示，5月9日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，其中12例为本土病例：吉林11例，湖北1例；2例境外输入病例，在上海；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入疑似病例，在内蒙古。

境外输入现有确诊病例115例，含重症病例3例；现有疑似病例4例；累计确诊病例1683例；累计治愈出院病例1568例；无死亡病例。

当日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例，其中境外输入1例；当日转为确诊病例1例；当日解除医学观察61例，其中境外输入16例；尚在医学观察无症状感染者794例，其中境外输入48例。（记者 任敏 刘欢）

(责编：李轶群、许晓华)


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