专家：戴眼镜加深近视度数的论断没有科学依据 有可能延误治疗

人民网北京5月10日电 （王国菁）10日，国务院联防联控机制就科学用眼预防近视举行发布会。会上，北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌表示，戴眼镜加深近视度数的论断目前没有科学依据，而且有可能延误近视的治疗。近视是不能自愈的，600度以上的高度近视有一部分是病理性近视，是致盲的重要原因。

魏文斌介绍，青少年近视治疗最关键的目的是阻止发展成为高度近视和病理性近视，因此一旦确诊近视就应该干预。建议度数大于100度就应该佩戴眼镜，首先应去医院进行鉴别，通过睫状肌麻痹以后，散瞳、验光可以区分诊断真性近视还是视疲劳和假性近视。

魏文斌表示，真性近视是不能通过仪器训练等方式恢复，近视目前还没有有效的治愈方法，仪器训练使视力提高的原因可能患者本身是假性近视，也可能是通过训练睫状肌，提高了裸眼视力。但是这种近视的状态并没有得到解除，因此也没有办法阻止近视度数的迅速发展。

对于流传的近视度数低的孩子佩戴眼镜以后度数加深的话题，魏文斌称，这是近视度数自然发展，不是因为戴眼镜造成的，佩戴合适的眼镜延缓这一过程是最简单、最安全和有效的方法。目前已经可以到医院进行验光配镜，就诊时应该注意严格落实防疫措施，提前预约验光时间，分时就诊减少聚集，佩戴口罩做好防护，谨遵医嘱配合检查。