热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

如何为孩子选择学习视频工具？专家：坚持“宁大勿小”原则

2020年05月10日15:40 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月10日电 （许晓华）10日，国务院联防联控机制就科学用眼预防近视举行发布会。针对家长如何为孩子选择电子产品的问题，北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌表示，选择视频工具要坚持“宁大勿小”的原则，选择顺序依次为投影、电视、电脑、平板电脑、手机。

“使用电子产品遵循的还是要强调‘20-20-20’口诀，看屏幕20分钟以后，要抬头远眺20英尺，也就是6米外20秒以上。屏幕的大小、显示屏的刷新率和使用距离不当也容易造成视疲劳，进而引起近视或者干眼症等眼部疾患，而显示器分辨率的高低一般不会引起视疲劳。”魏文斌说。

对于屏幕的参数设置，魏文斌建议，高度在眼球和视频中心保持水平或者略低的位置。距离为电子屏幕对角线长度的4-6倍，阴级射线显像管CRT显示屏的刷新率一般是75-85赫兹，如果是液晶显示屏，没有必要调整刷新率。此外环境光线要适宜，晚上使用电子产品时，需要开灯并且将屏幕的亮度调暗到30%，可以设置绿色背景的屏保壁纸，以缓解眼的疲劳。

“目前社会上存在着对蓝光危害的过度解读，防蓝光和视疲劳与近视防控应该说没有直接关系。蓝光分为长波蓝光和短波蓝光，只有短波蓝光才会影响眼睛健康，但这需要长时间、高强度、不间断照射，质检合格的电子产品已经过滤有害的短波蓝光，所以在日常生活中，我们使用正规厂家生产的电子产品，没有必要加装防蓝光设备。”魏文斌说。

(责编：刘卿、杨迪)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn