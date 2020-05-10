如何为孩子选择学习视频工具？专家：坚持“宁大勿小”原则

人民网北京5月10日电 （许晓华）10日，国务院联防联控机制就科学用眼预防近视举行发布会。针对家长如何为孩子选择电子产品的问题，北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌表示，选择视频工具要坚持“宁大勿小”的原则，选择顺序依次为投影、电视、电脑、平板电脑、手机。

“使用电子产品遵循的还是要强调‘20-20-20’口诀，看屏幕20分钟以后，要抬头远眺20英尺，也就是6米外20秒以上。屏幕的大小、显示屏的刷新率和使用距离不当也容易造成视疲劳，进而引起近视或者干眼症等眼部疾患，而显示器分辨率的高低一般不会引起视疲劳。”魏文斌说。

对于屏幕的参数设置，魏文斌建议，高度在眼球和视频中心保持水平或者略低的位置。距离为电子屏幕对角线长度的4-6倍，阴级射线显像管CRT显示屏的刷新率一般是75-85赫兹，如果是液晶显示屏，没有必要调整刷新率。此外环境光线要适宜，晚上使用电子产品时，需要开灯并且将屏幕的亮度调暗到30%，可以设置绿色背景的屏保壁纸，以缓解眼的疲劳。

“目前社会上存在着对蓝光危害的过度解读，防蓝光和视疲劳与近视防控应该说没有直接关系。蓝光分为长波蓝光和短波蓝光，只有短波蓝光才会影响眼睛健康，但这需要长时间、高强度、不间断照射，质检合格的电子产品已经过滤有害的短波蓝光，所以在日常生活中，我们使用正规厂家生产的电子产品，没有必要加装防蓝光设备。”魏文斌说。