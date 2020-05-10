本土再次发生聚集性疫情 国家卫健委：应始终保持高度警惕

人民网北京5月10日电 （许晓华）10日，国务院联防联控机制就科学用眼预防近视举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，5月9日，本土再次发生聚集性疫情。全国新增本土确诊病例12例，为3月11日以来最高。

米锋介绍，5月9日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例14例，其中12例为本土病例，分别为吉林11例，湖北1例；2例为境外输入上海病例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入内蒙古病例。当日新增治愈出院病例74例，解除医学观察的密切接触者427人，重症病例减少2例。

境外输入现有确诊病例115例，其中重症病例3例；现有疑似病例4例。累计确诊病例1683例，累计治愈出院病例1568例，无死亡病例。

截至5月9日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例148例，其中重症病例13例；累计治愈出院病例78120例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82901例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者736787人，尚在医学观察的密切接触者5840人。

新增无症状感染者20例，其中境外输入1例；当日转为确诊病例1例；当日解除医学观察61例，其中来自境外输入16例；尚在医学观察无症状感染者794例，其中境外输入48例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1529例。其中，香港特别行政区1044例，澳门特别行政区45例，台湾地区440例。

5月9日，本土再次发生聚集性疫情。全国新增本土确诊病例12例，为3月11日以来最高。提示：应始终保持高度警惕，做好个人防护，不扎堆、少聚集，一旦出现发热、咳嗽、乏力等症状，立即到定点医院就诊筛查，避免疫情扩散。