如何区分感冒和过敏性鼻炎

鼻子不舒服，到底是感冒还是鼻炎呢？如果是鼻炎的话，是不是过敏性鼻炎呢？这是很多人遇到的困惑。

感冒又称急性鼻炎，通常由病毒感染引起，表现为鼻黏膜的急性炎症，分前驱期、卡他期和恢复期，患者会经历从鼻腔干燥、灼热、异物感并伴有畏寒等全身不适，到出现鼻塞、喷嚏、水样涕、鼻音等症状，同时伴有低热、倦怠，再到鼻涕转为黏稠、全身症状减轻，病程7—10天左右。轻重程度可因感染的病毒种类不同及患者年龄、身体状态不同而有所区别。因此，全身症状以及短期病程是感冒的重要特点。

而过敏性鼻炎作为慢性鼻炎的一种，患者会有持续数月或反复发作、间歇期亦不能恢复正常的长期病程特点。初期症状与感冒相似，但它们的出现是由于患者接触到环境中诸如尘螨、花粉、动物皮毛等刺激物。无明确致病微生物感染，也是有别于感冒的重要特点之一。这些过敏原可刺激身体产生一种名为IgE的免疫球蛋白，通过一系列的炎症反应，最终引发各种症状，成为鼻黏膜的慢性炎症。因此，IgE的检测在过敏性疾病的诊断中至关重要。当然，患者发作的前提是其躯体本身已致敏，才会有此类反应。先出现反复发作的鼻痒，接着突然或连续性打喷嚏。可于晨起或夜间睡前发作，也可能是接触过敏原后立刻发作。同时伴有大量清涕，严重时鼻塞严重，嗅觉下降。还有的患者因长期张口呼吸导致咽痛、咽干，甚至出现哮喘、眼痒、流泪等症状。

如果疾病发作有非常明显的季节相关性，那么很有可能是季节性过敏性鼻炎，主要过敏原多为当季花粉，在花粉播散的时间区间内患者会有非常明显的症状，风和日丽或是大风天气愈加明显。眼部、咽部甚至气道症状都有可能同时伴发，待花粉期过去后症状则消失。

而常年无季节相关性的发作则考虑是尘螨、霉菌、蟑螂、动物皮毛等引发的常年性过敏性鼻炎。症状的轻重与所处环境中过敏原的浓度相关，也可能诱发过敏性哮喘等的发生。还有一些患者甚至出现鼻窦炎鼻息肉，需要反复诉诸手术治疗，增加了身体和经济负担。

从全世界的统计数据来看，过敏性疾病患病率在逐年上升，成为威胁人类健康的慢性疾病之一。目前针对过敏性疾病发病机制的研究尚未有定论。对于小孩而言，如果父母中一方或双方有过敏性疾病，那么孩子发生过敏的机会大大增加，可见遗传也是一个重要因素。

过敏性鼻炎和感冒不同，拒绝用药并不能起到“增强免疫力”的作用。相反，在无法避免接触过敏原的前提下，若不用药物加以控制，很可能会加重病情，甚至由过敏性鼻炎向过敏性哮喘演变。针对伴有鼻炎的哮喘患者，不可忽视对鼻炎的治疗。上气道的过敏性鼻炎控制不好，下气道的哮喘是很难有效控制的。

（作者为北京同仁医院常务副院长、耳鼻咽喉头颈外科主任医师）