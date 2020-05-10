扩大检测范围 对入境人员“应检尽检”

5月9日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中日友好医院援鄂医疗队相关专家回答媒体提问。

1月23日至4月7日，中日友好医院先后派出6批、164人的医疗队驰援武汉，分别在同济医院中法新城院区开展重症患者救治，在东西湖方舱医院和光谷方舱医院开展轻症患者诊疗。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，5月8日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例1例，为境外输入天津病例；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入上海病例。当日新增治愈出院病例53例，解除医学观察的密切接触者670人，重症病例减少3例。

新增无症状感染者15例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察33例，其中来自境外输入8例；尚在医学观察无症状感染者836例，其中境外输入63例。

他提到，过去14天，全国共报告新增境外输入确诊病例52例，全部通过航空口岸入境。

“当前，境外疫情暴发增长态势仍在持续，我国外防输入压力持续加大。要扩大检测范围，对入境人员实行‘应检尽检’，做好闭环管理，防止疫情反弹。”

发布会上，有记者问道，大家非常关注此前在被救治后脸色发黑的易凡和胡卫锋两名武汉医生的状况，当时中日友好医院是如何对这两位医生实施救治的？他们现在的健康状况如何？

对此，中日友好医院援鄂医疗队副队长、外科重症医学科副主任段军说，易凡在治疗的第14天撤掉了ECMO，目前已出院回家，而胡卫锋在第20天撤掉了ECMO，现在还在医院进行康复治疗。

针对前段时间大家比较关注的易凡、胡卫锋两位医生为何在救治过程中皮肤变黑的问题，段军介绍，这是因为在治疗过程中使用了一种叫作多黏菌素B的药物，这种药物会导致色素沉着、皮肤变黑，但无须担心，变黑的皮肤会慢慢恢复。

段军表示，他们回北京后，和两位医生一直有联系和交流。“易大夫知道我今天要来参加新闻发布会，今天上午特意把他的照片发过来了，他嘱托我，一定要把他的感谢转达给关心和帮助他的人们。”段军说。从照片上可以看出，与一个月前相比，易凡脸色已大有好转。

文/本报记者 孟亚旭