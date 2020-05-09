疫情催热互联网医疗 “云”问诊将走进千家万户

新冠疫情下，互联网医疗在抗疫的另一个战场上发挥了重要作用，不仅担起抗疫责任，更带火了足不出户就能看病的“云”问诊。网上看病——这个曾经对国人来说不是太熟悉的就医模式，在这场新冠疫情中，凭借“高效、便利、安全”的优势极快地走入人们的视线，成为医疗服务中的重要组成部分。

疫情期间，互联网医疗发挥独特优势

“我去过武汉，有点咳嗽，现在感觉很不好，是不是得了新冠肺炎啊？”一位心情忐忑的网友通过网络向医生发起咨询。疫情期间，任何“疑似”都不应被忽视。这位医生立刻联系到患者，询问症状以后判断他是疑似病例。“当时用户在火车上，我们紧急联系线下医院，并帮助他就近下车就医。从发现到联系线下就医用了仅仅2小时。最后他经过检测被排除。”该医生介绍。

这是一个典型的通过互联网的方式解决医疗问题的案例。疑似患者正是通过互联网医疗平台平安好医生客户端得到了帮助。

新冠疫情爆发以来，各大互联网医疗平台充分发挥“无接触”、“响应快”、“突破空间壁垒”的优势，通过线上义诊以及抗疫专线全力助力民众防护疫情，最大限度缓解医院救治压力。国家卫生健康委规划司司长毛群安3月20日下午在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，互联网具有突破时空的便捷特点，在这次疫情防控过程中，我国发挥了互联网＋医疗健康的独特优势，各地组织开展远程会诊、网上义务咨询、居家医学观察指导、心理疏导、慢病复诊以及药品配送等服务，对符合要求的互联网诊疗纳入到了医保基金支付范围，拓展了线上的服务空间，缓解了线下诊疗压力。

此次会议信息透露：在疫情期间，据统计，国家卫生健康委的委属管医院互联网诊疗比去年同期增加了17倍。同时，一些第三方互联网服务平台的诊疗咨询量也比同期增长了20多倍，处方量增长了近10倍。

“在传统医疗服务模式中，就医流程、时间、空间、效率都是其服务的壁垒。”平安好医生相关负责人说，“而互联网的方式刚好可以弥补传统医疗的各项‘短板’。”

技术与模式的创新破局互联网医疗困境

随着疫情防控取得极大的进展，在常态化防控的后疫情时代，业界同样对于疫情期间互联网医疗升温的热度能否持续和长久产生了疑问。毕竟，无论是传统医疗还是互联网医疗，目前都面临一个关键问题：优质医疗资源的供需矛盾及优秀医生供不应求，仅仅利用公立医院医生的“多点执业”满足不了互联网医疗持续攀升的需求。在体验了互联网医疗的好处和优势后，民众选择互联网医疗的趋势毋庸置疑，但要维持和提升大众对于“云”问诊的认可和信心，互联网医疗面临的是“流量”和“质量”的双重拷问。

“资本是血液，没有资本活不下去，科技是大脑，科技不强活不长。”一位资深互联网医疗业内人士坦言。不难看出，互联网医疗公司想要保持生命力，还是靠资本和科技。在科技技术建设方面，微医、平安好医生、阿里健康等互联网医疗平台均有AI技术的应用。

据平安好医生负责人介绍，平安好医生通过自建医疗团队和自研AI辅助诊疗系统，让线上问诊的服务能力和质量得到了保障。

互联网医疗迎来全新的局面

经过此次新冠疫情的考验，互联网医疗迎来全新的局面。疫情对于互联网医疗的推动作用并不仅仅局限于用户习惯和需求的深入培养，更关键的是，它也让有关部门认识互联网医疗本身具有的价值，并通过一系列利好政策给予鼓励。这其中，互联网医疗被允许纳入医保，疏通了互联网医疗发展的障碍。

2月28日，国家医保局、国家卫生健康委发布《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》，要求将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围。3月5日，中共中央、国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，强调将符合条件的医药机构纳入医保协议管理范围，支持“互联网+医疗”等新服务模式发展。

不难想象，当互联网+医保服务在各地加速落地，互联网医疗服务平台持续夯实自身实力，互联网医疗必将迎来全新的局面。