援鄂救援队队员：武汉人民乐观、坚强的精神让大家备受鼓舞

人民网北京5月7日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中日友好医院国家紧急医学救援队队员、中日医院呼吸与危重症医学科呼吸治疗师夏金根，在介绍进入隔离病房的心情时提出，其实第一次进入隔离病房肯定会紧张和担心，因为工作性质就是要接触呼吸道内分泌物和呼吸气体。但当进入隔离病房时，这种紧张情绪会得到明显缓解。

在夏金根看来，危重病的转运，对于呼吸治疗师来说感染风险非常高。他介绍说：“早期刚到武汉时，要想转运一个病人非常困难。因为医院中已做好分区，要转运病人做检查，就必须将病人推到病房楼外。但推着病床，还要带着注射泵、氧气瓶、呼吸机和各种监护设备，这相当于将ICU的所有设备都搬出去，还要走一到两公里路程。为使一个病人做一项重要检查，需要5至9名医务人员才能完成。而且做完检查后，几乎每个人都是全身大汗。”

“令我们更担心的是，早期在外面转运时，经常会遇到比如鞋套等防护设备的磨损问题。后经我们和同济医院协商，他们为我们安排了救护车帮我们转运，这样大大节省了我们的体力，减少了我们的暴露风险。因此，为形成更清晰的转运流程，大家会经常坐在一起讨论。随着临床工作经验的积累，这种担心最后在病房里逐渐减轻，以至于后来在运送生病的易凡和胡卫锋大夫多次外出检查时，整个过程都很顺利。”夏金根说。

此外，夏金根表示：“武汉人民的乐观、坚强，令我们非常感动。他们这种精神，让我们在面对感染风险时提供了无穷勇气，使我们能够勇敢地走进病房。我记得刚进病房时，一位从外院转来的阿姨，她已经60多岁了，还患有急性呼吸衰竭。而且，因为缺氧导致呼吸急促，再加上与我们初次见面非常紧张，说话少吃饭也少。后来我们告诉她，你只有吃饭才能增强抵抗力，快速恢复。她就每天都按时、认真地吃饭。因为她每次吃饭时会出现缺氧，从而导致情绪明显烦躁。所以她经常把面罩取下来吃一口饭后，再将面罩扣到自己的口鼻腔，这个过程非常艰难。她告诉我，吃饭时是她在隔离病房中最幸福的时刻。即使在这样的情况下，她在我们病房住了两个月，最后成功转走。”

“还有一位70多岁的老爷爷，病情也很重。当我们告诉他病情稍有好转时，他非常高兴，而且像个小孩一样摆出V字型胜利手势，喊出了‘耶’。从这点可以看出，患者们是非常可爱的。像这种令人感动的事情，在武汉的隔离病房里很常见。能在隔离病房中治疗这些坚强而勇敢的病人，我们倍感欣慰。”夏金根说。