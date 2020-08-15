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孙菁：不觉得自己伟大，只是觉得自己有用

2020年08月15日21:26 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月15日电 今天下午，在全国卫生与健康大会召开四周年和第三个中国医师节到来之际，由人民日报社指导，人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会在北京举行。

中日友好医院肺移植科副护士长孙菁讲述“战疫”故事

在大会“一线讲述”环节，全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、中日友好医院肺移植科副护士长孙菁讲述了她的“战疫”故事。

没事儿，孩子，阿姨不怕扎

孙菁谈到，在新冠疫情来临之际，作为援鄂医疗队中的一名护士长，她深感自己身上艰巨的责任和压力。中日友好医院当时接管的是重症监护室的医疗及护理任务，共计派出百余名医护人员赶赴一线。工作内容从医疗救治到病房改造，环境、人力、设备、耗材、药品等多方面的挑战都考验着团队的战斗力。

“疫情当前，我面对的是生命，苦与累就真的不算什么。” 孙菁动情地谈到，在身着多层防护服、手戴多层防护手套的状况下，每一名护士的护理、注射难度都成倍增加，不能通过一针便注射成功的问题一直困惑着每一名护士。困惑之下能得到患者的理解让他们十分欣慰。领她印象深刻的是，曾有一位患者对她说“没事儿孩子，你们来扎吧，现在只有你们能帮助我，一针不行就两针，阿姨不怕疼！”

不觉得自己多么伟大，只是觉得自己有用

“只要我走进污染区，就什么压力都忘记了”。孙菁分享到，在疫情紧迫的情况下，每天都会有病人需要一些特殊的治疗，在病人的转运过程中，护士的作用非常重要。例如给病人翻身这一看似简单的动作，都凝聚了医护人员很多汗水。因为很多病人是重症患者，每一个不规范的小动作，都会给病人带来不适感甚至增加其痛苦。

孙菁谈到，困难面前压力会被忘却，责任感会涌上心头。当看到了那些渴求生命的眼神，当得到他们需要医护人员的信号，当看到病人的病情一天天好转，一切压力都会转变为动力。“看到病人们病情好转或者出院，我不觉得自己多么伟大，只是觉得自己是有用的。”孙菁说。

在提到其所在团队撤离武汉的场景时，孙菁哽咽了，她说：“当看到街道上汇集的武汉市民向我们告别，当看到马路上的车辆都情不自禁地让行并摇下车窗跟我们挥手，相信很多医护人员都是热泪盈眶的。”孙菁表示，那一刻她为自己的职业感到自豪，也深感生命是宝贵的，医护人员的任务是重大的，将健康与幸福还给武汉，是援鄂之行的期待与任务。

(责编：李轶群、乔业琼)


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