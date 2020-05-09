国家卫健委：境外疫情暴发增长态势持续 要对入境人员实行“应检尽检”

人民网北京5月9日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就中日友好医院援鄂情况举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报疫情情况并表示，当前境外疫情暴发增长态势仍在持续，需扩大检测范围、做好闭环管理，防止疫情反弹。

米锋介绍，5月8日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例1例，为境外输入天津病例；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入上海病例。当日新增治愈出院病例53例，解除医学观察的密切接触者670人，重症病例减少3例。

境外输入情况：现有确诊病例176例，其中重症病例4例；现有疑似病例8例。累计确诊病例1681例，累计治愈出院病例1505例，无死亡病例。

截至5月8日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例208例，其中重症病例15例；累计治愈出院病例78046例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82887例，现有疑似病例8例。累计追踪到密切接触者736372人，尚在医学观察的密切接触者5859人。

新增无症状感染者15例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察33例，其中来自境外输入8例；尚在医学观察无症状感染者836例，其中境外输入63例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1529例。其中，香港特别行政区1044例，澳门特别行政区45例，台湾地区440例。

“过去14天，全国共报告新增境外输入确诊病例52例，全部通过航空口岸入境。”米锋表示，当前，境外疫情暴发增长态势仍在持续，我国外防输入压力持续加大，要扩大检测范围，对入境人员实行“应检尽检”，做好闭环管理，防止疫情反弹。