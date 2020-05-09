北京外来务工人员实行“绿码”上岗制 集体住宿要降低密度

人民网北京5月9日电（董童）日前，北京市疾病预防控制中心于官网发布《新型冠状病毒肺炎期间集体单位外来务工人员防控指引（第二版）》（以下简称“指引”）称，新型冠状病毒肺炎是一种新发传染病，集体单位外来务工人员是流动性较高的群体，根据目前对该疾病的认知，制定该指引。

据了解，该指引适用于新型冠状病毒肺炎流行期间II级响应下外来务工人员的集体单位。

指引提出，根据《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》文件精神，落实四方责任，制定完善本单位传染病防控应急预案，责任到位，分工到人。

指引强调，招工时应了解外来务工人员的家庭居住地和健康情况。建立员工体温监测等健康监测制度，利用“北京健康宝”等手段，实行“绿码”上岗制。员工若出现发热、干咳等症状，要求其不得带病上班，并参照《新型冠状病毒肺炎流行期间公众出现发热呼吸道症状后的就诊指引》就医。

指引明确，以多种形式开展健康教育，尽早组织全体人员开展新型冠状病毒感染防控知识的培训，培养人员良好卫生习惯和技能，注意个人防护，提高防病意识。需要佩戴口罩时参照《新型冠状病毒肺炎流行期间公众佩戴口罩指引》。

指导要求，提供集体住宿的用工单位要尽量降低人员住宿密度，可采取封闭式管理，并保证室内空气流通。宿舍、食堂、厂房、办公场所、厕所等环境日常应以通风换气和清洁卫生为主，同时对接触较多的门把手、水龙头、扶手等公用物品和部位进行预防性消毒，详见《新型冠状病毒肺炎流行期间预防性消毒指引》。

指引还提出，使用集中空调通风系统时，可参照《新型冠状病毒肺炎流行期间集中空调通风系统运行防控指引》。要做好物资准备，包括体温计、必要的防护用品和消毒用品等。在工作和生活场所设置充足的洗手设施和洗手液或香皂等卫生用品。