国家发改委：通过“两降低 一下调”降低企业用能成本

人民网北京2月23日电 （董童）在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家发展改革委价格司一级巡视员张满英表示，降低企业用能成本，主要涉及到企业用电、用气、用油。国家发改委出台了相应政策，采取了“两降低、一下调”的措施。

张满英表示，首先是降低企业用电成本。采取阶段性降低企业用电价格政策，明确除高耗能行业用户外，统一对现行的一般工商业电价、大工业电价的用户，按照原有到户电价水平的95%进行电费结算，电费降5%；实施支持性的“两部制”电价政策，对重点“两部制”电力用户，容（需）量电费进行减免。这一政策已于2月7日出台，执行至6月30日。这两项政策涉及金额达590亿元。

其次，是降低企业用气成本。在现有天然气价格机制框架内，提前实行天然气淡季价格政策，降低价格。对执行政府指导价的非居民用气，上游供气企业在基准门站价格基础上适当降低；对化肥等涉及农业生产且受疫情影响大的行业，用气给予更优惠价格；要求地方及时降低非居民用气终端销售价格。

三是及时下调国内成品油价格。近期根据国际油价变化，2月4日和2月18日已两次下调国内成品油价格。汽油每吨累计下调835元，柴油每吨累计下调805元。