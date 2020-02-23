热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国家发改委：通过“两降低 一下调”降低企业用能成本

2020年02月23日16:34 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月23日电 （董童）在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家发展改革委价格司一级巡视员张满英表示，降低企业用能成本，主要涉及到企业用电、用气、用油。国家发改委出台了相应政策，采取了“两降低、一下调”的措施。

张满英表示，首先是降低企业用电成本。采取阶段性降低企业用电价格政策，明确除高耗能行业用户外，统一对现行的一般工商业电价、大工业电价的用户，按照原有到户电价水平的95%进行电费结算，电费降5%；实施支持性的“两部制”电价政策，对重点“两部制”电力用户，容（需）量电费进行减免。这一政策已于2月7日出台，执行至6月30日。这两项政策涉及金额达590亿元。

其次，是降低企业用气成本。在现有天然气价格机制框架内，提前实行天然气淡季价格政策，降低价格。对执行政府指导价的非居民用气，上游供气企业在基准门站价格基础上适当降低；对化肥等涉及农业生产且受疫情影响大的行业，用气给予更优惠价格；要求地方及时降低非居民用气终端销售价格。

三是及时下调国内成品油价格。近期根据国际油价变化，2月4日和2月18日已两次下调国内成品油价格。汽油每吨累计下调835元，柴油每吨累计下调805元。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn