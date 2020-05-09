公筷公勺摆上桌，分餐进食好处多。筷子是中国独创的餐具，迄今至少使用了3000多年。

先秦时代，筷子被称为“梜”，战国晚期至汉代开始称为“箸”，到了明代得名“筷”。

商王纣用筷子的故事被人熟知。《韩非子·喻老》言：“昔者纣为象箸而箕子怖。”就是说商王纣挥霍无度，大臣箕子为之恐惧。“纣为象箸”便典出于此。这说明，在商王纣时，已经有筷子的存在。河南安阳殷墟1005号墓中曾出土6支青铜箸头，可以接柄使用。

到了明清时期，箸的称呼被“筷子”取代。明陆容在《菽园杂记》中写道：“如舟行讳‘住’、讳‘翻’，以‘箸’为‘快儿’。”意思是说，船家期盼快而安全地到达目的地，因而忌讳说“住（停止）”“翻”等字，故将“箸”称为“快儿”。此名迅速传开，寄托了人们对“行船畅快无阻”的美好愿望。因筷子多用竹木制成，久而久之，后人就给“快”加了个竹字头，称作“筷子”了。

古时筷子的使用很有讲究。宋代朱熹的《童蒙须知》中有言，“凡饮食，举匙必置箸，举箸必置匙。食已，则置匙箸于案。”

筷子也是中华文化的重要载体。它一头圆、一头方，圆象征天，方象征地，这是中国人对自然最朴素的理解。在许多地方，筷子可作为新婚礼物，寓意成双成对。

作为传统餐具，筷子具有丰富的文化意蕴，常成为文创产品的灵感来源。国潮筷子、古风筷子、卡通筷子，配以富有设计感的包装盒，筷子成了一份实用性与美感兼备的礼物。

走过漫长的岁月，如今我们使用的筷子花样繁多。就材质而言，除常见的竹筷子，还有木筷子、银筷子、瓷筷子、不锈钢筷子、塑料筷子。就造型而言，有素雅的原木筷，还有彩漆、雕花筷子以及多种材质镶拼而成的筷子。

为适应人们对健康生活的需求，一次性筷子应运而生，不同颜色的筷子则适合家庭成员间区分使用。一种配有筷子及勺子的便携餐盒既环保又卫生，深受年轻人喜爱。为推广分餐制，写有“公筷”的筷子正被越来越多的餐馆所接受。

小小筷子关联着社会的文明健康。多一双公筷，多一分安心。

《 人民日报 》（ 2020年05月09日 05 版）