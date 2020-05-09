国家卫健委：5月8日新增确诊病例1例、疑似病例2例 均为境外输入病例

人民网北京5月9日电（董童）国家卫生健康委于9日在官网发布的《截至5月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1例，为境外输入病例（在天津）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例53例，解除医学观察的密切接触者670人，重症病例减少3例。境外输入现有确诊病例176例（含重症病例4例），现有疑似病例8例。累计确诊病例1681例，累计治愈出院病例1505例，无死亡病例。

情况显示，截至5月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例208例（其中重症病例15例），累计治愈出院病例78046例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82887例，现有疑似病例8例。累计追踪到密切接触者736372人，尚在医学观察的密切接触者5859人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（无境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察33例（境外输入8例）；尚在医学观察无症状感染者836例（境外输入63例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1529例。其中，香港特别行政区1044例（出院960例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院40例），台湾地区440例（出院355例，死亡6例）。