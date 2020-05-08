援鄂医疗队员忆病房故事：与患者之间情谊带给我们不一样的感动

人民网北京5月8日电 （王国菁）8日，国务院联防联控机制就北京大学第三医院援鄂情况举行发布会。会上，援鄂医疗队队员、北京大学第三医院急诊科护士长主管护师崔曼表示，鉴于新冠肺炎疫情的特殊性，我们面对的不仅是一场医疗救治上的挑战，更是一场医护人员和患者心理上的挑战。

崔曼称，因为隔离的需要，所有的患者都没有家属陪住和探视，其中还有很多是家庭聚集性发病，患者面临着家属同样受到感染在院治疗，或者同时在隔离的情况，患者当时的心理状况非常复杂，心理压力也很大。对此，我们进行了很多患者心理方面的支持，帮助患者树立信心，更快地恢复健康。

崔曼介绍，自己所在的医疗队有100名护士，是百人护理团队。队员来自ICU、急诊和内外妇儿等多学科，都具有危重症科室的工作或轮转经历。在武汉，工作内容既包括收集患者的临床资料、观察病情变化和治疗效果，也包括准确实施治疗和护理措施，以及有效地预防并发症。

“我们的护士每天会和医师组一起进行床旁查房，充分掌握医生的诊疗思路，去更加有效地推动治疗进程。”崔曼分享称，针对病房内合并不同学科疾病的危重患者，我们成立了重点患者护理管理小组，进行一人一策的护理，并建立一对一工作群，针对所管理的危重患者随时进行病情的沟通，充分掌握当前的护理要点，及时针对病情变化调整护理计划，确保精准护理计划的制定与实施。

“当时为了避免交叉感染，隔离病房内禁止患者在不同病室间走动的。”崔曼举例到，一对老夫妇，丈夫住在隔壁病房因病情危重，想去看一看。医疗队了解到情况并考虑到有好几类这类情况，便商议决定，对这部分病人采用“家庭病房”的管理模式。

崔曼表示，我们克服三人间病房的困难，与同病室的患者进行了充分沟通并取得他们的支持和理解，把同住在危重病房的夫妻等家庭成员调到一起，让来自家庭的温暖给予患者心理上更好的支持。后来经过我们和病人的共同努力，这位患者逐渐脱离了呼吸机，肺部CT逐渐好转、各项指标正常，顺利出院了。出院时，这位患者握住我们的手，邀请我们在他们钻石婚的时候再相聚。

“在隔离病房还有许多这样的小故事，我们与患者之间的这种情谊，也给我们医疗队的队员们带来了心理上支持和不一样的感动。”崔曼说。