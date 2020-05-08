北医三院援鄂医疗队的两名特殊"战友"小黑和小蓝 架起隔离病房医护沟通的数字桥梁

人民网北京5月8日电 （许晓华）8日，国务院联防联控机制就北京大学第三医院援鄂情况举行发布会。会上，北京大学第三医院危重医学科副主任、援鄂医疗队副队长葛庆岗跟大家分享几个医疗队刚到武汉时的画面。

“1月26日晚上5点，我们乘坐的飞机降落在武汉机场，空荡荡的武汉机场只有我们医疗队一架专机，月底的武汉是非常湿冷的，我们赶到战‘疫’的主战场-中法新城院区，那是一座花园样的医院，看到了已经奋战多日、疲惫、双眼中充满着血丝的同行，还有空气中弥漫着消毒水的味道，这让医疗队队员们难免有紧张，精神上有压力，我们首先要做的就是树立队员的信心和决心。”葛庆岗说。

到达驻地后，马上召开国家医疗队紧急工作例会，国家医疗队的目标是建立最高水平的重症新冠肺炎患者救治平台。接下来的挑战是推出隔离病房改造。传染病隔离病房，是三区两通道，如何在36小时内将普通病房改造成基本符合要求的传染病隔离病房，当时还有病人住着；医疗队院感专家、临床专家和同济医院专家共同讨论、达成共识之后，在隔离病房改造现场，同济医院曾晓勇副院长嘶哑着嗓子忙碌着，栗护士长带着大家楼上楼下奔跑着，领呼吸机监护仪、领输液管等物资设备，这一幕幕我们永远不会忘记……在各方共同努力下，短短36小时完成了隔离病房改造，仪器设备、耗材到位。之后这个病区成为了改造隔离病房的样板。

“在这次援鄂抗疫战斗中，我们充分发扬了因地制宜、因时制宜、因病制宜、因人制宜的北医三院创新管理文化：隔离病房运行管理机制。”葛庆岗表示。

接着，葛庆岗又分享了医疗队两名特殊的“战友”——小黑和小蓝。“开病房后，遇到的第一个障碍是隔离病房内外沟通问题。医疗队为了方便隔离病房内外沟通分别设在清洁区和感染区两部工作手机，感染区的叫小黑，清洁区的叫小蓝。这两部手机互相传递的每一条文字、语音、图片和视频架起了隔离病房内医护互相沟通的数字桥梁，大到危重患者的抢救、小到注射器。”葛庆岗说。

在隔离病房运行管理机制方面。葛庆岗介绍，医疗队创新机制，自制病历模板、病程模板、交班模板、临床路径、感控防护、护理模板等，提出隔离病房运行管理机制，提请国家医疗队讨论后，加入到同济医院中法新城院区医院的信息系统，有效保证了隔离病房平稳有序运行。后来，这些管理机制在整个院区推广应用。