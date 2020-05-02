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专家：搭建远程心理健康在线咨询平台 缓解队员心理压力

2020年05月02日16:52 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月2日电 （许心怡）2日，国务院联防联控机制就江苏省疫情防控工作举行发布会。会上，东南大学附属中大医院副院长黄英姿表示，新冠肺炎是一个新发的传染病，尤其在早期还面临着很多不可知的因素，即便是医务人员，心理上也会受到影响。每天下班后，因为疾病防控的因素，必须是一人一间，缺少了常规的和家人、朋友、同事之间的沟通和交流。江苏医疗队90后的比例占35%，他们可能会在情绪上有一些波动。

黄英姿介绍，针对这样的心理状态，对口支援组搭建起了远程心理健康在线咨询平台，很多队员有心理问题时直接和后方的心理专家进行连线，通过专业的疏导大大缓解了队员心理的焦虑状态。

黄英姿说，队员的心理焦虑可能还来源于感控的不确定性，所以我们狠抓感控。对于驻地的感控，对于队员防护服穿脱的严格培训，以及我们到了当地以后，和当地医疗卫生机构在感控意识、感控各项措施，包括一些物理屏障，包括“三区两通道”建设中，都是非常积极地推进，希望队员们在这样的防护状态下，在这样的感控意识情况下，感受到我们是安全的。

黄英姿指出，医疗队特别突出强调党员模范先锋的带头作用，以及成立了医疗组、护理组，有经验的医疗护理尤其是党员的医务人员必须是自己做好表率作用，身先士卒。

“很多60后都是第一批穿上防护服下到隔离病房，给队员起到定心丸的作用，我们在比较好的防护情况下，党员起带头模范作用，使大家，尤其是年轻一代的工作人员心理上稳定了很多。我们在前线战斗时能感受到来自后方的各种支持和关爱。”黄英姿表示。

(责编：刘卿、李栋)


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