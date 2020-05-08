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国家卫健委：自2月28日以来 首次无新增境外输入确诊病例报告

2020年05月08日15:13 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月8日电 （许晓华）8日，国务院联防联控机制就北京大学第三医院援鄂情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，5月7日，全国现有确诊病例降至260例，为1月20日以来最低；自2月28日以来，首次无新增境外输入确诊病例报告。目前，全国许多省份中小学已有序复学复课，部分高校学生开始返校，对防控工作提出新的挑战。要加快提高核酸和抗体检测能力，切实做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。

米锋介绍，5月7日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例1例，为吉林本土病例；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入上海病例。当日新增治愈出院病例36例，解除医学观察的密切接触者645人，重症病例减少5例。

境外输入现有确诊病例219例，其中重症病例5例；现有疑似病例6例。累计确诊病例1680例，累计治愈出院病例1461例，无死亡病例。

截至5月7日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例260例，其中重症病例18例；累计治愈出院病例77993例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82886例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者736010人，尚在医学观察的密切接触者6167人。

新增无症状感染者16例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察42例，其中来自境外输入10例；尚在医学观察无症状感染者854例，其中境外输入71例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1529例。其中，香港特别行政区1044例，澳门特别行政区45例，台湾地区440例。

(责编：刘卿、孙博洋)


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