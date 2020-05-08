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国家卫健委：新增本土无症状感染者降至10例以下

全国所有县域均已调整为低风险

孟亚旭

2020年05月08日08:22 来源：北京青年报

5月7日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，北京大学第一医院援鄂医疗队相关负责人和专家回答媒体提问。

连续4天无新增本土确诊病例

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，5月6日0时至24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例2例，均为境外输入病例，分别为上海1例，广东1例；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入上海病例。

新增无症状感染者6例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察29例，其中来自境外输入7例；尚在医学观察无症状感染者880例，其中境外输入81例。

他提到，5月6日，全国新增本土无症状感染者降至10例以下，连续4天无新增本土确诊病例，连续10天无新增本土疑似病例，连续22天无新增死亡病例。

“今天（5月7日）起，全国所有县域均调整为低风险。但新冠肺炎疫情还有很大不确定性，要继续做好患者救治和康复管理，落实常态化防控举措，严防疫情反弹。”

援鄂两个多月实现危重患者“高治愈”

据悉，1月26日至4月6日，北京大学第一医院先后分三批派出援鄂医疗队，共135人，接管同济医院中法新城院区的重症病房。

北京大学第一医院医疗队领队、院长刘新民说，新冠疫情暴发以后，全院一盘棋，前方后方相互配合，全院动员、全员参与，医院立即启动了应急管理机制，进入备战状态，在第一时间就有1700多名医护人员主动请战。

刘新民说，“接到上级部门通知后，我们迅速就组建了第一支20人医疗队，1月26日出发。随后，医院分别于2月1日、2月7日派出第二批、第三批医疗队。三批队员共计135人，可以说这在北大医院历史上也是派出规模最大、人数最多的一次。”他说，这支队伍在科室构成、人员层次上也非常合理，队伍中共有医生31名，护理人员102名，管理人员2名。

“31名医生以呼吸、重症、感染为主，同时涵盖了心脏、肾脏、内分泌、血液、风湿免疫等大内科所有亚专业，其中高级职称比例占到了32%；护理人员同样涵盖了各临床科室及辅助科室。同时，大家都经过呼吸监护室的专科培训，能够熟练掌握使用呼吸机，具有丰富的护理经验。”

他说，从2月8日元宵节当晚独立接管病房收治病人，到4月4日病房清零，累计收治新冠肺炎患者115例，治愈出院100例，另有病情好转转下级医院或其他病区6例，转监护室2例。两个多月的时间，实现了危重患者“高治愈”，医务人员“零感染”。

刘新民还介绍，在前方，除了这支135人的医疗队以外，还有卫健委的专家组成员参与到此次抗疫工作。感控处的李六亿处长1月21日随卫健委专家组到湖北，参与了雷神山、方舱医院的感控流程设计、定点医院的感控指导、医疗队员的感控知识培训，以及国家相关指南的编写制定，每一位在湖北援助的医疗队员都必须要经过她的培训才能进入病区。4月11日，完成武汉抗疫工作后，她又于当晚赶赴黑龙江省绥芬河，继续她的抗疫“加时赛”。而在大后方，医院发热门诊作为一道防线，1月23日升级改造后开诊，承担防控任务，同时开展了核酸检测以及疾病咨询相关工作。

“可以说，北大一院专家、队员全动员参与，前线、后方全方位抗疫。”

对“复阳”病人要密切监测

北京大学第一医院感染疾病科主任、医疗救治专家组成员王贵强也出席了发布会。

他说，对于“复阳”的病人，第一要隔离，第二是要密切观察。他提到，目前来看，“复阳”病例初步发生数据是5%-15%，有的地方很低，才百分之零点几，差别比较大。总体来看，“复阳”人群不是特别高，但是要隔离观察。

“复阳”病例是否有临床变化？对此，他表示，大部分病人是没有症状的，只有极个别的会出现症状，极少数会出现胸片或CT上有肺炎进展。“这部分病人我们还在做相应的研究，到底是免疫功能问题还是原来没检测出来，这方面还需要做更多的工作。 文/本报记者 孟亚旭

(责编：李轶群、许晓华)


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