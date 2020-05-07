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国家卫健委：全国所有县域均调整为低风险

2020年05月07日15:29 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月7日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，今天起，全国所有县域均调整为低风险。

米锋通报疫情情况显示，5月6日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例2例，均为境外输入病例，分别为上海1例，广东1例；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入上海病例。当日新增治愈出院病例46例，解除医学观察的密切接触者627人，重症病例减少3例。境外输入现有确诊病例246例，其中重症病例5例；现有疑似病例4例。累计确诊病例1680例，累计治愈出院病例1434例，无死亡病例。

米锋通报情况还显示，截至5月6日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例295例，其中重症病例23例；累计治愈出院病例77957例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82885例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者735737人，尚在医学观察的密切接触者6537人。

在无症状感染情况方面，米锋通报表示，5月6日0时—24时，新增无症状感染者6例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察29例，其中来自境外输入7例；尚在医学观察无症状感染者880例，其中境外输入81例。

米锋表示，5月6日，全国新增本土无症状感染者降至10例以下，连续4天无新增本土确诊病例，连续10天无新增本土疑似病例，连续22天无新增死亡病例。今天起，全国所有县域均调整为低风险。但新冠肺炎疫情还有很大不确定性，要继续做好患者救治和康复管理，落实常态化防控举措，严防疫情反弹。

(责编：欧阳易佳、孙博洋)


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