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发展公共卫生，防疾病于未发

梁言品

2020年05月07日08:31 来源：人民网－人民日报

补齐公共卫生短板、完善公共卫生设施、提高公共卫生理念，就一定能以健康中国护航美好生活

突如其来的新冠肺炎疫情，让“公共卫生”再次进入人们视野。

公共卫生，这一在人类对抗传染病、流行病过程中发展起来的事业，不同于普通的医疗服务、临床治疗，而是重在通过预防、监测、宣教等方式促进公众健康。在社区，人们常见的疫苗接种、疾病普及、环卫监管、食品安全等，都是身边的公共卫生。可以说，公共卫生是公共事业，需要人人参与。此次抗击新冠肺炎疫情，联防联控、群防群控就是一次生动的公共卫生教育课、实践课。

在疫情防控过程中，公共卫生工作效果显著。疫情过后，如何加强公共卫生事业发展，避免“病来重视，病去忽视”，值得深思。这次疫情暴露出我国在重大疫情防控体制机制、公共卫生应急管理体系等方面存在明显短板，比如财政投入不足、专业人才缺乏、社会力量有待激活等，这些问题都急需解决。立足当前、着眼长远，坚持平战结合，需要完善重大疫情防控体制机制、健全公共卫生应急管理体系、推动工作力量向一线下沉。

在预防为主的健康策略中，有一个三级预防理论，第一级预防疾病发生、第二级尽早发现疾病、第三级减缓疾病发展速度。公共卫生作为一项关乎疾病预防、人人健康的公共政策，政府是责无旁贷的“零级预防”。当前，我们既要研究如何强化公共卫生法治保障、改革完善疾病预防控制体系、改革完善重大疫情防控救治体系、健全重大疾病医疗保险和救助制度、健全统一的应急物资保障体系等问题，也要加强公共卫生队伍建设和基层防控能力建设，健全执业人员培养、准入、使用、待遇保障、考核评价和激励机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接。真正推动医防结合，才能把问题解决在萌芽之时。

公共卫生安全是人类面临的共同挑战，公共卫生事业是全球都要强化的健康板块。当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，各国公共卫生系统正在承受巨大压力。有专家说，这场危机将改变公众，使公众对卫生部门优先关注。随着现代医学科技发展和公共卫生基础设施不断完善，人类有效控制住了霍乱、鼠疫、流感等传染病。我们相信，随着公共卫生体系和国际防疫合作的加强，未来面对可能出现的疾病威胁，维护全球公共卫生安全会更从容、更有力。

治已病更要治未病。预防疾病、保障健康，我们既要讲个人卫生、提高个体免疫力，也要讲公共卫生、提高群体健康水平。以抗击疫情为起点、以爱国卫生运动为契机，补齐公共卫生短板、完善公共卫生设施、提高公共卫生理念，就一定能以健康中国护航美好生活。

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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