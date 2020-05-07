国家卫健委：5月6日新增确诊病例和疑似病例各2例 均为境外输入

人民网北京5月7日电（董童）国家卫生健康委于7日在官网发布的《截至5月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2例，均为境外输入病例（上海1例，广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例46例，解除医学观察的密切接触者627人，重症病例减少3例。 境外输入现有确诊病例246例（含重症病例5例），现有疑似病例4例。累计确诊病例1680例，累计治愈出院病例1434例，无死亡病例。

截至5月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例295例（其中重症病例23例），累计治愈出院病例77957例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82885例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者735737人，尚在医学观察的密切接触者6537人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例（无境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察29例（境外输入7例）；尚在医学观察无症状感染者880例（境外输入81例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1524例。其中，香港特别行政区1040例（出院932例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院40例），台湾地区439例（出院339例，死亡6例）。