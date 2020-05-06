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抓住“奔跑中的病毒” 疾控专家揭秘聚集性疫情流调过程

2020年05月06日16:45 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月6日电 （许晓华）6日，国务院联防联控机制就援鄂疾控工作举行发布会。会上，中国疾控中心驻武汉流行病学调查队队长、营养与健康所所长丁钢强介绍，流调人员是侦察员，也是情报员，因为要寻找病人和病例之间、证据和证据之间的关联性，不放过任何蛛丝马迹，就像公安人员破案一样，当然公安人员抓获罪犯，而流调人员面对的是奔跑中的病毒。

流调人员是如何与病毒“斗智斗勇”？丁钢强举例说，流调人员在梳理疫情信息时发现武汉某家商超收银员、熟食销售员共6人陆陆续续被确诊，这6名患者的发病时间是1月28日到2月20日之间，存在着关联性的可能。为了明确这个聚集性疫情，流调人员进一步查阅了资料和实地走访，发现商超2楼有4名发病工作人员区域比较相邻，而且这个超市存在着通风不畅现象。综合上述情况，可以判定聚集性疫情是存在的。同时，流调人员对该区既往病例进行了梳理，因为需要了解这6名确诊的商超销售人员到底对临近周围的居民有多少传染的可能。于是，流调人员绘制了当地街道新冠病毒感染病例的地理分布分析图，通过分析发现，该商超与附近街道的病例分布没有明确的相关性，排除了该商超确诊病例对社区居民的传染。

根据该商超病例发病的时间、商超营业时间的分析，流调人员就将该商超疫情传播时间锁定到4天。通过这4天内到商超里面进行购物，尤其跟6名销售人员有接触的顾客多方查询，包括购物小票等，最后一共排查出相关可能的人员是659人，每个人都进行了核酸检测，也作了后续的医学观察，没有一个人转为确诊和疑似病例。

“这个案例给我们很多提示，说明流调在整个聚集性疫情判定当中是非常重要的。作为杀灭病毒的战斗员，在完成流行病学调查以后，驻湖北和武汉的流调队包括国家疾控中心、西藏、内蒙、湖北疾控中心的流调人员和各个区的疾控中心的人员一起，再次对该商超进行了终末消毒，有效控制了疫情的进一步发展。后来又多次实地查看该商超整改情况，确保了恢复正常生活后商超‘安全、无疫情’的开业。” 丁钢强说。

(责编：刘卿、李栋)


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