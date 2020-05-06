中国疾控中心专家介绍援鄂工作：为当地培养一支带不走的疾控队伍

人民网北京5月6日电 （许心怡）6日，国务院联防联控机制就援鄂疾控工作举行发布会。会上，中国疾控中心驻黄冈检测队队长、病毒病所曾毅院士实验室副主任张晓光表示，从1月30日起，中国疾控中心就从国家疾控和各省级疾控抽调骨干力量，包括实验室和流调的骨干力量组成流调队，参加湖北的援助工作，派往湖北武汉、黄冈、孝感，结合当地疾控开展工作。

张晓光介绍，中国疾控中心还有各省的监控专家在这次国家需要的时候，纷纷踊跃报名，这其中有刚结婚的年轻夫妻档，有参加过2003年SARS，有2008年参加地震援助的人员，还有2014年参加援助埃博拉非洲疫情的老疾控人员。“像我们黄冈检测队员就有刚刚结婚的年轻的夫妻档在工作，也有55岁老疾控专家参加实验室检测工作。”

张晓光指出，检测队抵达湖北以后主要从事三个方面工作。一是实验室的检测工作，援助队员与当地工作人员密切配合，在很短时间之内完成了大量的疑似病例和密接病例的实验室检测工作。二是病毒基因组序列分析的工作。检测队收集了临床标本运回中国疾控中心实验室，进行病毒核酸基因序列的分析，这些工作为诊断试剂的研制和疫苗的研制提供了很好的技术支撑。三是通过检测流程的优化，实验室的人员培训、流调的培训，通过这些培训工作提升当地疾控人员应对疫情的能力，为当地培养一支带不走的疾控队伍，整体提升检测能力和疫情防控能力。