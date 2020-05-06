如何保证核酸检测准确性？专家：检测流程的每个环节都做好质控

人民网北京5月6日电 （王国菁）6日，国务院联防联控机制就援鄂疾控工作举行发布会。会上，中国疾控中心驻黄冈检测队队长、中国疾控中心病毒病预防控制所曾毅院士实验室副主任、研究员张晓光表示，核酸检测包括样品采集、保存、运输、实验室的核酸提取以及扩增检测多个流程，这些流程每一个环节都要得到很好的质控，才能保证检测质量。

张晓光介绍，在援鄂期间，最重要的两项工作就是实验室检测和培训。中国疾控中心通过现场演示、指导视频教学进行很多场次对本地工作人员的培训。3月22日，进行了一次全湖北省的大培训，目的是培养一支带不走的疾控队伍，整体提高当地疾控的防控能力。为了应对扩大检测，中国疾控中心还编制了手册，拍摄了视频。

关于检测准确度的问题，张晓光表示，首先是样品采集，如果样品采集质量不合格，那么检测质量就完全得不到保证。其次是在实验室检测过程中，特别是核酸提取和扩增检测这两步，一定要加阳性对照和阴性对照，监控整个流程，确保结果可信。另外，检测结果要经过多人核对，以确保检测结果的准确性。

“因为采集标本是整个检测的第一步，采集标本的质量对整个检测非常重要，所以我们对检测采集标本人员进行多次培训，要求现场采集人员要动作熟练，并且具有耐心和信心。”张晓光称。

张晓光建议，在采集标本时，要事先告知被采集对象可能带来一些不适，希望对方配合、忍耐。同时，还需要询问被采集对象是否有鼻中隔偏曲或者是严重的鼻窦炎等症状，如果有以上情况，现场工作人员要根据现场情况及时改变采样策略。例如，替换成采集咽拭子或者深咳痰液，以保证采集标准符合质量要求。