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专家：使用免疫学检测方法能够判断人体是否感染过病毒

2020年05月06日16:03 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月6日电 （王国菁）6日，国务院联防联控机制就援鄂疾控工作举行发布会。会上，中国疾控中心驻黄冈检测队队长、中国疾控中心病毒病预防控制所曾毅院士实验室副主任、研究员张晓光表示，新冠病毒核酸检测比抗体检测更灵敏，是实验室检测的“金标准”。但无论是抗体检测还是核酸检测，都存在一定比例的假阳性，需要临床医生根据临床症状和流行病学调查结果综合进行判断。

张晓光介绍，新冠病毒感染人体之后，首先会在呼吸道系统中进行繁殖，因此可通过检测痰液、鼻咽拭子中的病毒核酸判断人体是否感染病毒。核酸阳性说明标本中存在病毒核酸，意味着感染者可能具有传染性。人体被新冠病毒感染一段时间，一般是7-10天之后，会产生针对病毒的特异性抗体。最先出现的是IgM抗体，随后会出现IgG抗体，所以使用免疫学检测方法能够检测这些特异性抗体，判断人体是否感染过病毒。

张晓光表示，IgM抗体和IgG抗体之间，IgM抗体阳性，说明患者处于感染早期，IgG抗体阳性说明感染过新冠病毒，但不能确定其是否具有传染性。如康复者，一般检测IgG抗体阳性，如果核酸检测阴性，间隔24小时再测核酸仍然是阴性，那提示其不具有传染性。

(责编：刘卿、李栋)


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