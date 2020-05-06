热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

得了带状疱疹何时去医院

2020年05月06日09:02 来源：北京日报

　　 春季是带状疱疹的高发季节，尤其是一些有紧张、焦虑情绪或过度劳累的人，更容易被病毒乘虚而入。

　　 带状疱疹是由于水痘-带状疱疹病毒感染，累及神经和皮肤所造成的，表现为沿所侵犯的神经走行分布的聚集性疱疹，并伴有神经痛。虽说带状疱疹是因病毒感染，有一定自限性，但临床上不少患者在治愈后，仍然会遗留不同程度的神经痛，持续时间可长达半年以上，非常影响生活质量。尽早治疗带状疱疹能够缩短病程，减轻症状，减少后遗神经痛的发生。西医主要是采取抗病毒、营养神经的治疗，中医认为带状疱疹虽然生于皮肤，但多与肝胆热盛和脾虚湿困有关，可采用中药泻肝火、利湿热，以及针灸等外治法，以快速缓解症状，并减少后遗神经痛的发生。

　　 如果目前到医院就医有困难，下面这种情况可以在家处理。当皮损不严重，仅表现为红斑或类似小米粒、绿豆大小的丘疹时，在家用蒲公英外敷、内服，起到清热解毒的作用。外敷是指用鲜蒲公英捣碎后直接外敷，也可用鲜蒲公英煎水，待水温合适后外洗皮损处，每天2-3次，每次10-15分钟。具体用量是，新鲜蒲公英每次用十几颗，干蒲公英每次用100克。同时，蒲公英可水煎代茶饮，内外同治。

　　 注意，如果疱疹比较严重，呈带状分布的成群水泡，像黄豆一样偏黄且容易糜烂，流出组织液，则不建议在家处理，以免感染。另外，发生于一些特殊部位的带状疱疹尤其要重视，如出现在耳部的容易引起面瘫，出现在眼部的可能侵犯角膜影响视力，甚至导致失明。

　　 总而言之，带状疱疹的症状比较复杂，预后差，若自己不能判断病情轻重，应立即到医院就诊处理。同时，为了避免皮肤感染，患者的衣服需穿得宽松些，避免患处受到反复摩擦。

　　 至于大家关心的带状疱疹有没有传染性的问题，其实可以说有，也可以说没有。比如，从未患过水痘或未接种过水痘疫苗的人，以及婴儿、孕妇、免疫力低下的人群，与带状疱疹患者密切接触后是有可能被传染的，但带状疱疹患者的皮损若已结痂，一般就不具有传染性了。

　　（作者：罗宇华 北京市鼓楼中医医院治未病科医师）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn