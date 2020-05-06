钟南山：有充足证据证明连花清瘟对新冠肺炎有效

“进行实验后，我有底气、有证据来说，连花清瘟真地有效。”5月4日晚，中国工程院院士钟南山应外交部和国家卫健委联合邀请为留学生答“疫”解惑时说。

钟南山表示，有充足证据证明连花清瘟对治疗新冠肺炎有效。他提醒留学生，假如有点发烧，就多喝水，吃点带过去的药物，比如日夜百服灵、布洛芬这一类药物，这些都是有效的，或者用连花清瘟。他透露，“刚刚做完一个实验，结果很快就要发表了，第一次在世界上用非常充足的证据证实连花清瘟有效，能帮助病人恢复。”

钟南山介绍，连花清瘟胶囊的成分包括麻杏石甘汤，再加上红花。他透露，这次实验做得比较认真。他们在P3实验室，让细胞染上新冠病毒。离体实验发现，连花清瘟胶囊对病毒抑制作用有一些，但是很弱。但是它的好处是，对病毒引起的细胞损伤、炎症有很好的修复作用。

连花清瘟胶囊有以下作用：第一，服用后患者症状改善得比较快，比对照组早两天；第二，患者CT片子的恢复得比对照组快；第三，患者体温下降有显著性差异，发热有时间缩短。但是，服用后能否使病毒转阴，实验组与对照组有缩短，但是没有显著性差异。钟南山说，80%以上患者都属于普通型新冠患者，连花清瘟胶囊比较适合普通的新冠肺炎患者。（中青报·中青网记者 林洁）