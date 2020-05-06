合作抗疫彰显中阿传统友邻、真诚朋友和可靠伙伴关系

与美欧等新冠肺炎疫情严重国家相比，中亚疫情似乎不那么引人注目。但实际上，中亚各国面临的防疫形势一度也非常严峻；这里有不少华人华侨和中国留学生，他们的健康和安全一样牵动祖国人民的心。

近日接受中青报·中青网记者专访的中国驻阿塞拜疆共和国大使郭敏表示，阿塞拜疆取得不俗的抗疫成绩，得益于阿政府和国际社会的共同努力。正是一切以防疫为重的做法，让这个夹在伊朗、土耳其两个疫情严重国家之间的南高加索“火之国”避免了疫情大规模扩散。

中阿抗疫合作道义支持、经验分享、物资援助并重

郭敏首先介绍说，自2月底出现首个新冠肺炎确诊病例以来，在阿利耶夫总统的领导下，按照世卫组织专家的意见建议，积极学习借鉴中国疫情防控成功经验，阿塞拜疆采取防控措施迅速、严格，遏止了疫情在境内扩散蔓延。经过近两个月时间的防疫抗疫斗争，从4月27日起，阿部分行业已经逐步复工复产，社会生活开始有序恢复活力。郭敏表示：“我们为阿方疫情防控工作取得的重大阶段性成果感到由衷高兴。”

对于在此次疫情期间的中阿抗疫合作，郭敏了解深入，许多事情还是亲历者。她说：“中国和阿塞拜疆互为传统友邻、真诚朋友和可靠伙伴。‘守望相助、并肩战斗、携手抗疫’这些词用在中阿两国合作抗疫上非常贴切。这个过程也彰显了两国高度政治互信、深厚传统友谊和共同发展理念。”

具体来说，郭敏认为中阿抗疫合作主要体现在三个方面。

一是坚定道义支持。中国出现疫情后，阿利耶夫总统第一时间向习近平主席致慰问信，高度评价中国政府为防止疫情扩散、减少人员伤亡所采取的各项措施，表示阿人民愿与中国人民团结一心，并提供一切必要协助助力中国渡过难关。王毅国务委员兼外长同马梅德亚罗夫外长互致慰问信，相互予以坚定支持。4月4日中国举行全国性哀悼活动时，阿驻华使馆降半旗志哀；阿首都巴库地标性建筑盖达尔·阿利耶夫中心“点亮五星红旗”，对中国表示支持和声援；尼扎米·占贾维国际中心等民间团体拍摄宣传片《加油武汉！加油中国！》，这些都体现了中阿患难与共的友好情谊。

二是重要经验分享。中方在做好自身防疫工作的同时，也为阿塞拜疆抗击疫情提供了力所能及的帮助，尤其是抗疫经验方面的交流、共享。比如说，中方专家向阿方同行全面介绍了中国疫情防控措施、临床治疗方案等，阿主管部门和医疗专家都表示，中国抗击疫情经验对阿方防疫工作具有全面和现实的指导意义。作为驻阿大使，郭敏本人还以发表署名文章、接受阿主流媒体采访等形式，介绍国内疫情防控工作进展，赞扬中阿抗疫合作。

三是及时物资援助。在中国疫情吃劲、医疗物资缺口较大的时候，阿塞拜疆苏姆盖特市政府举全市之力，紧急调配10万个医用防护帽、8万只医用外科口罩、15万双医用手套、4吨医用酒精等各类物资，捐赠给陕西西安市和四川绵阳市。盖达尔·阿利耶夫基金会等阿民间团体也通过各自渠道对中方进行了慷慨捐赠。随着阿疫情形势日益严峻，中方投桃报李，也对阿及时伸出援手，中央、地方政府和企业向阿方捐赠了总价值超过1000万元人民币的核酸检测试剂、呼吸机等急需医疗物资。

在阿中国公民情绪稳定 无人感染新冠肺炎

据中青报·中青网记者了解，在阿华人疫情期间状况良好。使馆在这方面做了哪些工作呢？郭敏表示，在阿华侨华人、中资机构人员、教师和留学生的健康安全让使馆非常牵挂，关注关怀他们、为他们解决实际困难，也是使馆近一段时间的中心工作之一。

阿塞拜疆出现疫情后，使馆迅速联系在阿中国人，转达党和政府的关怀与爱护，让他们安心工作和学习。面对一些具体问题，使馆与阿方各有关部门保持密切联系和沟通，包括推动阿外交、移民、边防等部门为因疫情滞留在阿的中国公民解决居留、签证延期等实际问题。使馆通过官方网站和微信公众号等平台，及时发布阿疫情通报、最新管控措施、防疫防护知识等，提醒在阿中国公民遵守当地法律法规和防控措施，做好居家隔离和个人防护。使馆领保电话保持24小时畅通，及时回应中国公民各类求助。

对于在阿中国留学生，使馆专门建立了覆盖所有留学人员的微信群、指定联络员，及时了解学生身体状况和遇到的困难，为他们排忧解难。根据国内统一部署安排，使馆从应急防疫储备中抽调大批口罩、消毒液、消毒湿巾、防护服、护目镜等物资，向在阿所有留学生及孔子学院汉语教师、志愿者发放“健康包”，切实解决大家防疫物资短缺的燃眉之急。尤其是对两名未成年留学生给予了特别关照。

让郭敏感到欣慰的是，在包括使馆在内的多方关照下，加上个人防疫得力，目前在阿中国公民情绪稳定，无一人感染新冠肺炎。

阿支持世卫组织框架下的国际抗疫合作

说到抗疫合作，不能不提到近期一些国家少数政客和媒体“甩锅”世卫组织的行为。阿塞拜疆政府在这方面的立场是什么？

郭敏表示，新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织在谭德塞总干事领导下，积极履行职责，秉持客观、公正、科学的态度，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用，得到国际社会普遍赞誉。美方对世卫组织的攻击抹黑没有事实依据，施压胁迫更是不得人心。美方暂停资助世卫组织的行为已违反其作为会员国的根本义务，将严重危害全球抗疫合作，并可能导致严重后果。事实上，一段时间以来，法国、德国、英国、加拿大、日本等许多国家领导人，包括联合国秘书长等国际组织负责人，都对世卫组织表示支持。

据郭敏了解，阿塞拜疆政府是“力挺”世卫组织的。疫情暴发以来，阿政府同世卫组织保持着密切沟通协作，也积极参与抗疫国际合作。阿方曾主动邀请世卫组织专家组访阿，评估阿疫情形势，并根据世卫组织建议制定防控措施，这为阿防疫工作奠定了基础。阿方还向世卫组织提供了500万美元抗疫基金援助。阿塞拜疆还积极发挥突厥语国家合作委员会主席国、不结盟运动主席国的主导作用，宣介推动抗疫国际合作，对世卫组织和谭德塞总干事表达坚定支持，呼吁全球各国抱团合作、共克时艰。郭敏表示：“阿方的立场和举措，体现了阿塞拜疆作为外高加索地区负责任国家的胸怀与担当。”

本报巴库5月5日电

中青报·中青网驻南高加索记者 薛一博 来源：中国青年报