疾控发布假期返程健康提示 前往高中风险地区返京后要隔离14天

“五一”假期即将结束。昨天，市疾控中心发布假期返程健康提示：建议出行市民返京后按照相关规定做好防控，如果曾经前往高中风险地区，要自觉如实申报，并接受医学观察隔离14天的措施。

市疾控中心提醒市民，返程前做好返程计划和准备，旅途中出现发烧、咳嗽等不适症状时应主动佩戴口罩，尽早诊治，并终止返程计划。返回途中要配合铁路、民航、客运等交通部门健康检查的要求，乘坐公共交通工具时建议全程佩戴一次性医用口罩，与他人接触时尽可能保持1米以上距离。途中等候交通工具时，应尽量在空气流通的空间等候，遵守秩序和乘务人员的管理要求，妥善保存票据，以备查询。如果条件允许，建议以自驾车返程为宜。旅途中要勤洗手，每次洗手要用肥皂或洗手液，至少要用流动水冲洗20秒；如果返程途中不方便洗手，应在饭前、便前、便后以及触摸眼、口、鼻时，使用免洗手消毒剂。

出行市民返回北京后，应按照相关规定做好防控。如果曾经前往高中风险地区，要自觉如实申报，并接受医学观察隔离14天的措施。回家后，要密切关注自身及家人的身体状况，如果出现发热、干咳等症状，及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史和隔离观察情况，便于及时诊断排查。（记者 贾晓宏）