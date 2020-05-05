立夏偏重养心气 安神益智健身体

立夏是夏季的开始，进入夏天，自然界的阳气已经旺盛到了顶点，树木枝繁叶茂，花草丛生。所以立夏节气后，气温将会有显著的升高，人们也开始觉得气候炎热了起来。夏季在人体五脏中对应的是心，而夏季主火，火性炎上、发散，同时炎热的天气也会使人更容易出汗，汗液为心之液，所以，夏季如果养生不当，则容易导致心气发散太过，而出现心神不安的情况。

所以在立夏开始，我们就应该注重养护心气，适当食用一些红色食物，比如：西红柿、心里美萝卜等。同时也可以食用一些杏仁、桃仁、鸡心等食物，来达到以形补形的目的。当然，这并不是说就一定要大吃特吃这些食物，在平衡饮食的基础上，适当增加一些这类食物就可以了。当然，我们也可以通过一些药膳来达到养心安神的目的，下面就给大家介绍一款适合立夏时节进食的药膳——参枣汤。

参枣汤

配方：党参5g、茯苓15g、枣仁15g

食用方法：三味药材水煎取汁，身体健康的人群可以适当放入一些白糖调味，但如果患有糖尿病或高脂血症等需要控制能量的人群，则不用加入白糖。日常代茶饮就可以了。

方解：方中的党参味甘性平，具有补脾益肺、养血生津的作用，《本草正义》中认为党参“健脾运而不燥，滋胃阴而不滞，润肺而不犯寒凉，养血而不偏滋腻”，故临床上常用于气血不足、气阴两伤这类虚症的治疗。而茯苓味甘淡性平，具有利水渗湿、健脾宁心的作用，《药品化义》认为茯苓“味独甘淡，甘则能补，淡则能渗”，故对于水湿困脾的人群尤为合适，而立夏前后雨水较多，如果养护不当，湿邪留滞于体内，会导致人体困倦无力，睡醒后依旧疲惫不堪，所以在立夏季节适当健脾补脾也是十分重要的。最后方中用到了安神的枣仁，其味甘酸，性平，具有养心补肝、宁心安神的作用，《名医别录》中认为其“主治烦心不得眠”。此三种常见中药材合用，可以达到益气安神，养心健脾的作用。

注意事项：方中的党参可以连着用3天，同时如果糖尿病或高脂血症的人群觉得单纯饮用此茶饮味道不佳的话，可以稍微加入一些清热生津的绿茶或花茶，来调节口味。

随症加减：可以随着气候的变化和人体体质的不同，对此药膳进行加减变化，例如：盛夏季节或气阴不足明显的人群，可以将其中的党参更换为西洋参，而长期卧病在床，虚不受补的人群，亦可以将其中的党参更换为太子参，以平和药效，达到轻补的目的。另外如果安神的作用不够，而人体脾虚湿盛的症状不典型时，也可以将茯苓换为茯神来增强安神的作用。但如果水湿之邪较盛，人体出现水肿的情况，则可以适当增加茯苓皮的使用。

特别提醒：此药膳为补剂，对于有实邪的人群来说，并不合适。此类人群应询问专业的中医师或中医医院的营养科医师，来随症调整用药及食疗方法。（作者魏帼 北京中医药大学东方医院营养科营养科）