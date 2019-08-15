 养心安神 枣仁百莲煲龟汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：滋阴养血、养心安神

推荐人群：适用于心脾两虚所致失眠、心烦、心悸、神经衰弱的人群。

材料：酸枣仁15克、莲子30克、百合30克、红枣3个、龟肉250克、生姜3片（3~4人量）。

烹调方法：酸枣仁、百合、莲子、红枣分别洗净、稍浸泡，红枣去核、莲子去芯；龟肉洗净，切块。一起与生姜放进瓦煲内，加入清水2500毫升，武火煲沸后，改文火煲约1小时，调入适量食盐便可。

汤品点评：莲子是常备的药食两用佳品，既会用莲子来煮粥、又会拿它来做糕点、做糖水，还会用它来煲汤，做法多样。中医认为莲子性平味甘，有养心安神，益肾固精、补脾止泻、止白带的功效，可用于治疗腹泻、腰痛、遗精、白带多、失眠等症。莲子芯性寒，有清心火的作用，普通人群如用莲子一般最好去芯，脾虚的人常吃莲子芯反而会出现腹泻等。

酸枣仁是有名的安神中药，具有养心补肝、宁心安神、敛汗生津的作用，适用于虚烦不眠、体虚汗多、惊悸多梦、口渴津伤等证，主要用于治疗神经衰弱和各种失眠症。再配合养阴清心安神的百合，养血安神的大枣和滋阴养血的龟肉，这款汤对于适用于心脾两虚所致失眠、心烦、心悸、神经衰弱的人群尤为适合。