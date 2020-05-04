国家卫健委：全国现有确诊病例降至500例以下 为1月23日以来最低

人民网北京5月4日电 （许晓华）4日，国务院联防联控机制就医疗队支援湖北抗击疫情有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，5月3日，全国现有确诊病例降至500例以下，为1月23日以来最低；境外输入现有确诊和疑似病例总数连续3周下降。近两周全国共新增境外输入确诊病例92例，低于此前单日峰值。要继续紧绷“外防输入”这根弦，始终做好从“境外”到“国门”再到“家门”的全链条管理，实现无缝对接、闭环运作。

米锋介绍，5月3日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例3例，均为境外输入病例，其中上海2例，山东1例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入上海疑似病例。当日新增治愈出院病例53例，解除医学观察的密切接触者632人，重症病例减少1例。

境外输入现有确诊病例402例，其中重症病例5例，现有疑似病例3例。累计确诊病例1675例，累计治愈出院病例1273例，无死亡病例。

截至5月3日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例481例，其中重症病例33例；累计治愈出院病例77766例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82880例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者734766人，尚在医学观察的密切接触者7392人。

新增无症状感染者13例，其中境外输入2例；无当日转为确诊病例；当日解除医学观察19例，其中来自境外输入2例；尚在医学观察无症状感染者962例，其中境外输入98例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1520例。其中，香港特别行政区1039例，澳门特别行政区45例，台湾地区436例。