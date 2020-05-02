江苏卫健委：管得住才能放得开 做到可知可控精准防控

人民网北京5月2日电 （王国菁）2日，国务院联防联控机制就江苏省疫情防控工作举行发布会。会上，江苏省新冠肺炎疫情防控工作领导小组预防控制组组长、江苏省卫生健康委副主任周明浩表示，现在复工复产的压力非常大，按照防控要求，江苏下一步会进一步落实好“外防输入，内防反弹”的要求，坚持应急处置和常态化防控相结合，强化“四早”措施。只有管得住，才能放得开，我们要做到可知可控来精准防控。

周明浩指出，在疫情分析研判上，江苏会继续组织专家跟踪国内国外的疫情信息，重点关注在外留学生，还有务工人员所在国家和地区的疫情信息，及时掌握这些信息，加强监测分析和研判，为调整防控策略提供支持。在重点人员的管控上，会畅通信息共享机制，提前精准获悉掌握来自高中风险地区和入境人员的相关信息，做好健康管理、隔离、体温监测等相关工作。

周明浩表示，在患者救治管理上，江苏会继续按照“四集中”的原则，落实好患者的每日监测和专家组的会诊、巡诊制度，防止无症状感染者转为确诊病例，防止轻症转为重症，特别是要加强出院患者后续的管理工作。医疗机构特别要强化入口的监控，发热门诊、消毒隔离以及人员排查、陪护等的管理工作，严防院内感染事件的发生。在复工复学保障方面，加强对复工的企业、复学的学校等重点单位，以及来自重点地区人员的管控，强化技术指导，使学校和企业能够正常教学和生产。特别是要做好健康码和检验结果的互认，来推动人员的安全有序流动。对复学的每一所学校，在开学第一周都有一位卫生专业人员，在现场驻点指导落实各项措施。

周明浩介绍，在做好这些工作的同时，也会查找在整个防控工作中存在的短板弱项，加强对疾病预防控制体系、医疗救治体系以及公共卫生应急管理体系的建设，来促进卫生健康事业可持续发展。