国家卫健委回应人民网：边境省份防控方案要做到“一市一策”

人民网北京4月20日电 （王国菁）20日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，国家卫生健康委疾控局副局长周宇辉在回答人民网记者提问时表示，要指导边境省份制定有针对性的防控方案，做到“一市一策”

周宇辉表示，面对当前复杂的防控形势，仍要全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，坚持应急处置与常态化防控相结合，抓住重点，精准施策。在常态化防控中尽快的推进生产和生活秩序的全面恢复。

周宇辉介绍，一是加大重点边境省份的疫情防控工作。指导边境省份制定有针对性的防控方案，要做到“一市一策”。同时加大边境城市在防控人员、物资方面的支持保障力度，做好相关的实验室检测、隔离以及救治的应急准备，加快补齐整个防控工作中的薄弱环节。

二是进一步压实属地、部门、单位和个人的责任。要进一步抓好重点场所、重点单位和重点人群的防控，同时要精准实施分区分级差异化的防控措施。

三是继续全面落实早发现、早报告、早隔离、早治疗的“四早”措施，同时还要继续做好社区防控。健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制。一旦发现疫情，要立即处置，坚决做到发现一起，扑灭一起。

周宇辉最后指出，关于核酸检测的问题，目前在一部分有能力的地区已经为有需求的群众提供了核酸检测服务，这项工作有利于群众对个人健康状况进行确认，能打消个人对自己健康状况的不必要疑虑，也让家人、同事放心；另一方面，有利于尽早恢复生产生活秩序，为全面复工复产提供保障。